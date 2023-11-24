Друга Мессі Дані Алвеса хочуть посадити на 9 років — що відомо

Дані Алвес. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Дедалі більше згущуються хмари над легендарним екс-гравцем "Барселоны", "Ювентуса" та "ПСЖ" Дані Алвесом. Один із найтитулованіших футболістів в історії може надовго сісти до в'язниці.

Алвесу загрожує дев'ять років ув'язнення, повідомило EFE .

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Дані Алвес. Фото: EFE

Найсуворіше покарання Алвеса

Як стало відомо, прокуратура офіційно висунула свої вимоги до суду у справі про сексуальне насильство.

Правоохоронці вимагають 9 років позбавлення волі, 150 тисяч євро компенсації, після покарання Алвесу хочуть обмежити свободу ще на 10 років. Також йому на 10 років заборонять наближатися до жертви менш як на 1000 метрів та спілкуватися з нею.

Що трапилося з Алвесом

У ніч проти 30 грудня у нічному клубі "Саттон" у Барселоні Алвес нібито зґвалтував 21-річну дівчину. Він відвів її до невеликої ванної кімнати і там, на думку прокуратури, змусив жертву до статевого акту.

Бразильського футболіста помітили під варту у січні 2023 року і суд кілька разів відмовляв йому у зміні запобіжного заходу.

Погіршив ситуацію з бразильцем той факт, що він відкидав усі звинувачення, а потім визнав, що секс у них був, але за взаємною згодою. Такі дії розцінили як спробу ошукати слідство.

Зазначимо, що Алвес за свою футбольну кар'єру був одним із найтитулованіших футболістів у світі — 3 Ліги чемпіонів, 2 Кубки УЄФА, 4 Суперкубки УЄФА, 6 чемпіонатів Іспанії, 2 чемпіонати Франції, 1 чемпіонат Італії та багато інших титулів.

Останнім клубом Алвес був мексиканський Пумас.

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