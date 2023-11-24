Друга Месси Дани Алвеса хотят посадить на 9 лет — что известно

Дани Алвес. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Все больше сгущаются тучи над легендарным экс-игроков "Барселоны", "Ювентуса" и "ПСЖ" Дани Алвесом. Один из самых титулованных футболистов в истории может надолго сесть в тюрьму.

Алвесу грозит девять лет заключения, сообщило EFE.

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Дані Алвес. Фото: EFE

Самое строгое наказание Алвеса

Как стало известно, прокуратура официально выдвинула свои требования к суду в деле о сексуальном насилии.

Правоохранители требуют 9 лет лишения свободы, 150 тысяч евро компенсации, после отбывания наказания Алвесу хотят ограничить свободу еще на 10 лет. Также ему на 10 лет запретят приближаться к жертве менее чем на 1000 метров и общаться с ней.

Что случилось с Алвесом

В ночь на 30 декабря в ночном клубе "Саттон" в Барселоне Алвес якобы изнасиловал 21-летнюю девушку. Он отвел ее в небольшую ванную комнату и там, по мнению прокуратуры, принудил к половому акту.

Бразильского футболиста поместили под стражу в январе 2023 года и суд несколько раз отказывал ему в изменении меры пресечения.

Усугубил ситуацию с бразильцем тот факт, что он изначально отвергал все обвинения, а затем признал, что секс у них был, но по обоюдному согласию. Такие действия расценили как попытку обмануть следствие.

Отметим, что Алвес за свою футбольную карьеру был одним из самых титулованных футболистов в мире — 3 Лиги чемпионов, 2 Кубка УЕФА, 4 Суперкубка УЕФА ,6 чемпионатов Испании, 2 чемпионата Франции, 1 чемпионат Италии и много других титулов.

Последним клубом Алвеса был мексиканский Пумас.

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