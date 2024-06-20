Дівчата та дружини гравців збірної України підтримали команду перед важливим матчем

Другі половинки гравців збірної України підтримали команду перед важливим матчем
Дружини та дівчата гравців збірної України зібрались разом, щоб підтримати футболістів перед наступним матчем зі збірною Словаччини на Євро-2024. Відповідні фото з'явились у їхніх соцмережах.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Підтримка збірної України на Євро-2024
Дівчата та дружини зіркових футболістів переймаються результатами майбутніх матчів збірної на Євро. Вони продовжують ділитись мотиваційними словами та демонструють цілковиту підтримку своїм коханим.
Дружина гравця збірної Юхима Коноплі Анастасія позувала на трибунах стадіону в українській формі.
"Тільки перемога", — написала дівчина.
Дружина українського футболіста та голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія теж доєдналась до своєрідного флешмобу та розмістила зворушливий допис. На ньому дівчина позує у формі збірної України із сином на руках.
"Ти у нас найкращий. Ми поруч, і я знаю, ти все зможеш. Ми тебе любимо", — написала вона.
Роксана Маліновська розмістила на своїй сторінці в Instagram фото, на якому одягнена у вишиту сукню позує на стадіоні. Вона теж написала підбадьорливі слова на адресу збірної.
Схожі дописи зробили й дружини Олександра Зінченка і Тараса Степаненка. Маргарита показала неймовірне фото, на якому вона разом із синами у формі збірної України позують на камеру.
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