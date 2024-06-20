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Другі половинки гравців збірної України підтримали команду перед важливим матчем

20 червня 2024 10:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Дівчата та дружини гравців збірної України підтримали команду перед важливим матчем
Гравці збірної на полі. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Дружини та дівчата гравців збірної України зібрались разом, щоб підтримати футболістів перед наступним матчем зі збірною Словаччини на Євро-2024. Відповідні фото з'явились у їхніх соцмережах. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Підтримка збірної України на Євро-2024

Дівчата та дружини зіркових футболістів переймаються результатами майбутніх матчів збірної на Євро. Вони продовжують ділитись мотиваційними словами та демонструють цілковиту підтримку своїм коханим. 

Дружина гравця збірної Юхима Коноплі Анастасія позувала на трибунах стадіону в українській формі.

"Тільки перемога", — написала дівчина. 

Допис Анастасії Коноплі
Допис Анастасії Коноплі. Фото: скриншот

Дружина українського футболіста та голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія теж доєдналась до своєрідного флешмобу та розмістила зворушливий допис. На ньому дівчина позує у формі збірної України із сином на руках. 

"Ти у нас найкращий. Ми поруч, і я знаю, ти все зможеш. Ми тебе любимо", — написала вона.

Допис Анастасії
Допис Анастасії Томазової. Фото: скриншот

Роксана Маліновська розмістила на своїй сторінці в Instagram фото, на якому одягнена у вишиту сукню позує на стадіоні. Вона теж написала підбадьорливі слова на адресу збірної.

Допис Роксани Маліновської
Допис Роксани Маліновської. Фото: скриншот

Схожі дописи зробили й дружини Олександра Зінченка і Тараса Степаненка. Маргарита показала неймовірне фото, на якому вона разом із синами у формі збірної України позують на камеру.

Допис Маргарити Степаненко
Допис Маргарити Степаненко. Фото: скриншот

  

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спорт
Збірна України з футболу
Євро-2024

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