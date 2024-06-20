Девушки и жены игроков сборной Украины поддержали команду перед важным матчем

Вторые половинки игроков сборной Украины поддержали команду перед важным матчем
Жены и девушки игроков сборной Украины собрались вместе, чтобы поддержать футболистов перед следующим матчем со сборной Словакии на Евро-2024. Соответствующие фото появились в их соцсетях.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Поддержка сборной Украины на Евро-2024
Девушки и жены звездных футболистов переживают за результаты предстоящих матчей сборной на Евро. Они продолжают делиться мотивационными словами и демонстрируют полную поддержку своим любимым.
Жена игрока сборной Ефима Конопли Анастасия позировала на трибунах стадиона в украинской форме.
"Только победа", — написала девушка.
Жена украинского футболиста и голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия тоже присоединилась к своеобразному флешмобу и разместила трогательный пост. На нем девушка позирует в форме сборной Украины с сыном на руках.
"Ты у нас лучший. Мы рядом, и я знаю, ты все сможешь. Мы тебя любим", — написала она.
Роксана Малиновская разместила на своей странице в Instagram фото, на котором одета в вышитое платье позирует на стадионе. Она тоже написала ободряющие слова в адрес сборной.
Подобные сообщения сделали и жены Александра Зинченко и Тараса Степаненко. Маргарита показала невероятное фото, где она вместе с сыновьями в форме сборной Украины позируют на камеру.
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