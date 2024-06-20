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Вторые половинки игроков сборной Украины поддержали команду перед важным матчем

20 июня 2024 10:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Девушки и жены игроков сборной Украины поддержали команду перед важным матчем
Игроки сборной в поле. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Жены и девушки игроков сборной Украины собрались вместе, чтобы поддержать футболистов перед следующим матчем со сборной Словакии на Евро-2024. Соответствующие фото появились в их соцсетях.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Поддержка сборной Украины на Евро-2024

Девушки и жены звездных футболистов переживают за результаты предстоящих матчей сборной на Евро. Они продолжают делиться мотивационными словами и демонстрируют полную поддержку своим любимым.

Жена игрока сборной Ефима Конопли Анастасия позировала на трибунах стадиона в украинской форме.

"Только победа", — написала девушка.

Сообщение Анастасии Конопля
Сообщение Анастасии Конопля. Фото: скриншот

Жена украинского футболиста и голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия тоже присоединилась к своеобразному флешмобу и разместила трогательный пост. На нем девушка позирует в форме сборной Украины с сыном на руках.

"Ты у нас лучший. Мы рядом, и я знаю, ты все сможешь. Мы тебя любим", — написала она.

Сообщение Анастасии
Сообщение Анастасии Томазовой. Фото: скриншот

Роксана Малиновская разместила на своей странице в Instagram фото, на котором одета в вышитое платье позирует на стадионе. Она тоже написала ободряющие слова в адрес сборной.

Сообщение Роксаны Малиновской
Сообщение Роксаны Малиновской. Фото: скриншот

Подобные сообщения сделали и жены Александра Зинченко и Тараса Степаненко. Маргарита показала невероятное фото, где она вместе с сыновьями в форме сборной Украины позируют на камеру.

Сообщение Маргариты Степаненко
Сообщение Маргариты Степаненко. Фото: скриншот

 

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спорт
Сборная Украины по футболу
Евро-2024

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