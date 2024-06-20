Девушки и жены игроков сборной Украины поддержали команду перед важным матчем

Игроки сборной в поле. Фото: Reuters

Жены и девушки игроков сборной Украины собрались вместе, чтобы поддержать футболистов перед следующим матчем со сборной Словакии на Евро-2024. Соответствующие фото появились в их соцсетях.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Поддержка сборной Украины на Евро-2024

Девушки и жены звездных футболистов переживают за результаты предстоящих матчей сборной на Евро. Они продолжают делиться мотивационными словами и демонстрируют полную поддержку своим любимым.

Жена игрока сборной Ефима Конопли Анастасия позировала на трибунах стадиона в украинской форме.

"Только победа", — написала девушка.

Сообщение Анастасии Конопля. Фото: скриншот

Жена украинского футболиста и голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия тоже присоединилась к своеобразному флешмобу и разместила трогательный пост. На нем девушка позирует в форме сборной Украины с сыном на руках.

"Ты у нас лучший. Мы рядом, и я знаю, ты все сможешь. Мы тебя любим", — написала она.

Сообщение Анастасии Томазовой. Фото: скриншот

Роксана Малиновская разместила на своей странице в Instagram фото, на котором одета в вышитое платье позирует на стадионе. Она тоже написала ободряющие слова в адрес сборной.

Сообщение Роксаны Малиновской. Фото: скриншот

Подобные сообщения сделали и жены Александра Зинченко и Тараса Степаненко. Маргарита показала невероятное фото, где она вместе с сыновьями в форме сборной Украины позируют на камеру.

Сообщение Маргариты Степаненко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.

"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024.