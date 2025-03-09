Дар'я Бондар знялася у сміливій фотосесії до 8 березня

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Знову свою аудиторію потішила новою фотосесією Дар'я Бондар. Дівчина є дружиною центрального захисника донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря і ведучою на клубному телеканалі.

Свою фотосесію Бондар опублікувала в Instagram.

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Зазначимо, що Дарина є найпопулярнішою дружиною футболіста в УПЛ. На поточний момент на дівчину підписані 479 тисяч фоловерів.

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Відома телеведуча знялася в пікантному образі

Дарина приурочила сміливу фотосесію до Міжнародного жіночого дня.

Дівчина з'явилася на знімках у білосніжній сукні з глибоким декольте. Цей образ підкреслював витончену фігуру телеведучої.

Підписники дівчини в соцмережах висловлювали своє захоплення її красою.

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Зазначимо, що раніше Валерія Бондаря викликали до збірної України на стикові матчі Ліги націй проти Бельгії.

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