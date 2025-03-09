Дарья Бондарь снялась в смелой фотосессии к 8 марта

Жена игрока Шахтера снялась в праздничной пикантной фотосессии
Снова свою аудиторию порадовала новой фотосессией Дарья Бондарь. Девушка является женой центрального защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря и ведущей на клубном телеканале.
Свою фотосессию Бондарь опубликовала в Instagram.
Отметим, что Дарья является самой популярной женой футболиста в УПЛ. На текущий момент на девушку подписаны 479 тысяч фолловеров.
Известная телеведущая снялась в пикантном образе
Дарья приурочила смелую фотосессию к Международному женскому дню.
Девушка появилась на снимках в белоснежном платье с глубоким декольте. Этот образ подчеркивал утонченную фигуру телеведущей.
Подписчики девушки в соцсетях высказывали свое восхищение ее красотой.
Отметим, что ранее Валерия Бондаря вызвали в сборную Украины на стыковые матчи Лиги наций против Бельгии.
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