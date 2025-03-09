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Жена игрока Шахтера снялась в праздничной пикантной фотосессии

9 марта 2025 10:07
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Дарья Бондарь снялась в смелой фотосессии к 8 марта
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Снова свою аудиторию порадовала новой фотосессией Дарья Бондарь. Девушка является женой центрального защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря и ведущей на клубном телеканале.

Свою фотосессию Бондарь опубликовала в Instagram.

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Отметим, что Дарья является самой популярной женой футболиста в УПЛ. На текущий момент на девушку подписаны 479 тысяч фолловеров.

Дарья Бондарь
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha
Дарья Бондарь
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha
Дарья Бондарь
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Известная телеведущая снялась в пикантном образе

Дарья приурочила смелую фотосессию к Международному женскому дню.

Девушка появилась на снимках в белоснежном платье с глубоким декольте. Этот образ подчеркивал утонченную фигуру телеведущей.

Подписчики девушки в соцсетях высказывали свое восхищение ее красотой.

Дарья Бондарь
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha
Дарья Бондарь
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha
Дарья Бондарь
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha
Дарья Бондарь
Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Отметим, что ранее Валерия Бондаря вызвали в сборную Украины на стыковые матчи Лиги наций против Бельгии.

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