Дарья Бондарь снялась в смелой фотосессии к 8 марта

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Снова свою аудиторию порадовала новой фотосессией Дарья Бондарь. Девушка является женой центрального защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря и ведущей на клубном телеканале.

Свою фотосессию Бондарь опубликовала в Instagram.

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Отметим, что Дарья является самой популярной женой футболиста в УПЛ. На текущий момент на девушку подписаны 479 тысяч фолловеров.

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Известная телеведущая снялась в пикантном образе

Дарья приурочила смелую фотосессию к Международному женскому дню.

Девушка появилась на снимках в белоснежном платье с глубоким декольте. Этот образ подчеркивал утонченную фигуру телеведущей.

Подписчики девушки в соцсетях высказывали свое восхищение ее красотой.

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Отметим, что ранее Валерия Бондаря вызвали в сборную Украины на стыковые матчи Лиги наций против Бельгии.

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