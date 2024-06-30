Дружина Луніна після Євро-2024 поїхала відпочивати на іспанський курорт

Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Після поїздки до Німеччини на чемпіонат Європи-2024 дружина голкіпера збірної України Андрія Луніна Анастасія вирушила на відпочинок. Дівчина взяла із собою сина.

Фото з дитиною Анастасія Луніна опублікувала у соцмережах.

Читайте також:

Анастасія Луніна із сином. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Луніни на курорті

За інформацією Анастасії із соціальних мереж, вони з дитиною відпочивають на престижному курорті в Марбельї, Іспанія.

По фото не можна визначити, чи перебуває на відпочинку голова сімейства Андрій Лунін, який провалив чемпіонат Європи-2024.

Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря".

Олександр Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

Син Олега Гусєва перейде з "Динамо" до іншого клубу УПЛ.

За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".

Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.