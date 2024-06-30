Дружина Луніна після Євро-2024 поїхала відпочивати на іспанський курорт

Дружина Луніна після провального Євро-2024 вирушила на розкішний курорт із сином — фото
Після поїздки до Німеччини на чемпіонат Європи-2024 дружина голкіпера збірної України Андрія Луніна Анастасія вирушила на відпочинок. Дівчина взяла із собою сина.
Фото з дитиною Анастасія Луніна опублікувала у соцмережах.
Луніни на курорті
За інформацією Анастасії із соціальних мереж, вони з дитиною відпочивають на престижному курорті в Марбельї, Іспанія.
По фото не можна визначити, чи перебуває на відпочинку голова сімейства Андрій Лунін, який провалив чемпіонат Європи-2024.
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