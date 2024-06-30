Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дружина Луніна після провального Євро-2024 вирушила на розкішний курорт із сином — фото arrow

Дружина Луніна після провального Євро-2024 вирушила на розкішний курорт із сином — фото

30 червня 2024 17:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Дружина Луніна після Євро-2024 поїхала відпочивати на іспанський курорт
Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після поїздки до Німеччини на чемпіонат Європи-2024 дружина голкіпера збірної України Андрія Луніна Анастасія вирушила на відпочинок. Дівчина взяла із собою сина.

Фото з дитиною Анастасія Луніна опублікувала у соцмережах.

Читайте також:
Анастасія Луніна
Анастасія Луніна із сином. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Луніни на курорті

За інформацією Анастасії із соціальних мереж, вони з дитиною відпочивають на престижному курорті в Марбельї, Іспанія.

По фото не можна визначити, чи перебуває на відпочинку голова сімейства Андрій Лунін, який провалив чемпіонат Європи-2024.

Анастасія Луніна
Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря".

Олександр Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

Син Олега Гусєва перейде з "Динамо" до іншого клубу УПЛ.

За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".

Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.

футбол
курорти
Андрій Лунін
дружини футболістів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони