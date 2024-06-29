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Авторитетный источник сообщил о решении Лунина по продлению контракта с Реалом

29 июня 2024 11:37
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Агабекян Карен
редактор
Лунин решил не продлевать контракт с Реалом и уйдет свободным агентом
Андрей Лунин с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер Андрей Лунин намерен получать больше игрового времени, чем готов дать мадридский "Реал". Поэтому переговоры о продлении контракта застопорились.

Авторитетный портал Marca сообщил об окончательном решении футболиста и клуба.

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Что решили Лунин и "Реал"

По информации источника, 25-летний украинец окончательно решил не продлевать контракт с "Реалом". Действующий договор украинца действует до 30 июня 2025 года.

Для руководства "Реала" решение Лунина не стало сюрпризом, поскольку они сразу после финала Лиги чемпионов поняли о желании украинца сменить команду.

В "Реале" не хотят продавать футболиста и планируют, чтобы он находился в команде до срока окончания договора и ушел свободным агентом. В клубе понимают, что Тибо Куртуа не становится моложе и любая травма может на длительный срок оставить его вне игры.

В прошлом сезоне Лунин в 32 матчах 12 отыграл без пропущенных мячей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.

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