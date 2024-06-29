Лунин решил не продлевать контракт с Реалом и уйдет свободным агентом

Авторитетный источник сообщил о решении Лунина по продлению контракта с Реалом
Украинский голкипер Андрей Лунин намерен получать больше игрового времени, чем готов дать мадридский "Реал". Поэтому переговоры о продлении контракта застопорились.
Авторитетный портал Marca сообщил об окончательном решении футболиста и клуба.
Что решили Лунин и "Реал"
По информации источника, 25-летний украинец окончательно решил не продлевать контракт с "Реалом". Действующий договор украинца действует до 30 июня 2025 года.
Для руководства "Реала" решение Лунина не стало сюрпризом, поскольку они сразу после финала Лиги чемпионов поняли о желании украинца сменить команду.
В "Реале" не хотят продавать футболиста и планируют, чтобы он находился в команде до срока окончания договора и ушел свободным агентом. В клубе понимают, что Тибо Куртуа не становится моложе и любая травма может на длительный срок оставить его вне игры.
В прошлом сезоне Лунин в 32 матчах 12 отыграл без пропущенных мячей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 25 млн евро.
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