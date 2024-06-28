Реал Мадрид ищет сменщика для Куртуа: возможен выкуп Кепы Аррисабалаги

Кепа Аррисабалага может остаться в "Реала". Фото: instagram.com/kepaarrizabalaga

В мадридском "Реале" под вопросом находится позиции второго вратаря команды. У нынешнего резервиста Андрея Лунина остался год контракта, и он может покинуть клуб этим летом.

По информации Marca, в клубе сейчас рассматривают различные варианты.

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В клубе на текущий момент не знают, какое решение примет Лунин. О новом контракте с ним не договорились и теперь попытаются продать.

После ухода Лунина в "Реале" готовы активировать опцию выкупа у "Челси" голкипера Кепа Аррисабалаги. Вратарь прошлый сезон провел в "Реале" на правах аренды, но проиграл конкуренцию Лунину.

Источник рассказал, что о Кепе говорят в течение последних нескольких недель. К тому же голкипер также хочет остаться в клубе.

При этом главный тренер "Реала" Карло Анчелотти и тренер вратарей Фран Гонсалес подготовят список подходящих голкиперов для клуба.

Руководство "Реала" хочет, чтобы Анчелотти на позицию резервного вратаря привлекал игроков команды U-19.

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