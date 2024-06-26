Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ПСЖ хочет купить Лунина для конкуренции их новичку из России arrow

ПСЖ хочет купить Лунина для конкуренции их новичку из России

26 июня 2024 08:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Французский ПСЖ заинтересован в трансфере Андрея Лунина из Реала
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" не смог договориться о новом контракте с украинским голкипером Андреем Луниным и теперь ищет, куда его продать. Одним из дальнейших мест работы футболиста может быть французский "ПСЖ".

Об интересе "ПСЖ" к Лунину сообщил портал Defensa Central.

Читайте также:

Что известно об интересе "ПСЖ" к Лунину

Источники утверждают, что приобрести 25-летнего вратаря "Реала" хочет президент клуба Нассер Аль-Хелаифи. За последний сезон руководитель клуба разочаровался в итальянце Джанлуиджи Доннаруме, который не может играть стабильно.

Чтобы усилить вратарскую позицию в "ПСЖ" ранее купили вратаря из чемпионата России Матвея Сафонова. Этот трансфер был под угрозой срыва, поскольку футболист оказался злостным неплательщиком по алиментах.

Лунин в текущем сезоне сыграл за "Реал" в 31 матче, где пропустил 32 мяч и провел 12 сухих матчей.

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

"Жирона" решила, где будет играть Цыганков в следующем сезоне.

"Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ.

футбол
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансферы
Андрей Лунин
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны