Французский ПСЖ заинтересован в трансфере Андрея Лунина из Реала

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: УАФ

Мадридский "Реал" не смог договориться о новом контракте с украинским голкипером Андреем Луниным и теперь ищет, куда его продать. Одним из дальнейших мест работы футболиста может быть французский "ПСЖ".

Об интересе "ПСЖ" к Лунину сообщил портал Defensa Central.

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Источники утверждают, что приобрести 25-летнего вратаря "Реала" хочет президент клуба Нассер Аль-Хелаифи. За последний сезон руководитель клуба разочаровался в итальянце Джанлуиджи Доннаруме, который не может играть стабильно.

Чтобы усилить вратарскую позицию в "ПСЖ" ранее купили вратаря из чемпионата России Матвея Сафонова. Этот трансфер был под угрозой срыва, поскольку футболист оказался злостным неплательщиком по алиментах.

Лунин в текущем сезоне сыграл за "Реал" в 31 матче, где пропустил 32 мяч и провел 12 сухих матчей.

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