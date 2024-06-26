Французький ПСЖ зацікавлений у трансфері Андрія Луніна з Реалу

ПСЖ хоче купити Луніна для конкуренції їхньому новачку з Росії
Мадридський "Реал" не зміг домовитися про новий контракт із українським голкіпером Андрієм Луніним і тепер шукає, куди його продати. Одним із подальших місць роботи футболіста може бути французький "ПСЖ".
Про інтерес "ПСЖ" до Луніна повідомив портал Defensa Central.
Що відомо про інтерес "ПСЖ" до Луніна
Джерела стверджують, що придбати 25-річного воротаря "Реала" хоче президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі. За останній сезон керівник клубу розчарувався в італійці Джанлуїджі Доннаруме, який не може грати стабільно.
Щоб посилити воротарську позицію в "ПСЖ" раніше купили воротаря з чемпіонату Росії Матвія Сафонова. Цей трансфер був під загрозою зриву, оскільки футболіст виявився злісним неплатником аліментів.
Лунін у поточному сезоні зіграв за "Реал" у 31 матчі, де пропустив 32 м'яч та провів 12 сухих матчів.
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