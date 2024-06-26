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ПСЖ хоче купити Луніна для конкуренції їхньому новачку з Росії

26 червня 2024 08:20
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Агабекян Карен
редактор
Французький ПСЖ зацікавлений у трансфері Андрія Луніна з Реалу
Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" не зміг домовитися про новий контракт із українським голкіпером Андрієм Луніним і тепер шукає, куди його продати. Одним із подальших місць роботи футболіста може бути французький "ПСЖ".

Про інтерес "ПСЖ" до Луніна повідомив портал Defensa Central.

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Що відомо про інтерес "ПСЖ" до Луніна

Джерела стверджують, що придбати 25-річного воротаря "Реала" хоче президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі. За останній сезон керівник клубу розчарувався в італійці Джанлуїджі Доннаруме, який не може грати стабільно.

Щоб посилити воротарську позицію в "ПСЖ" раніше купили воротаря з чемпіонату Росії Матвія Сафонова. Цей трансфер був під загрозою зриву, оскільки футболіст виявився злісним неплатником аліментів.

Лунін у поточному сезоні зіграв за "Реал" у 31 матчі, де пропустив 32 м'яч та провів 12 сухих матчів.

Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

"Жирона" вирішила, де гратиме Циганков наступного сезону.

"Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер.

Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо.

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ.

футбол
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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