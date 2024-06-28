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Реал планує викупити Кепу, але рішення за Луніним

28 червня 2024 23:54
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Агабекян Карен
редактор
Реал Мадрид шукає змінника для Куртуа: можливий викуп Кепи Аррісабалаги
Кепа Аррісабалага може залишитися в "Реалі". Фото: instagram.com/kepaarrizabalaga
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У мадридському "Реалі" під питанням є позиція другого воротаря команди. У нинішнього резервіста Андрія Луніна залишився рік контракту, і він може залишити клуб цього літа.

За інформацією Marca, у клубі зараз розглядають різні варіанти.

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У клубі на цю мить не знають, яке рішення ухвалить Лунін. Про новий контракт із ним не домовилися і тепер спробують продати.

Після відходу Луніна в "Реалі" готові активувати опцію викупу у "Челсі" голкіпера Кепа Аррісабалаги. Воротар минулого сезону провів у "Реалі" на правах оренди, але програв конкуренцію Луніну.

Джерело розповіло, що про Кепу говорять протягом останніх кількох тижнів. До того ж голкіпер також хоче залишитися в клубі.

При цьому головний тренер "Реала" Карло Анчелотті та тренер воротарів Фран Гонсалес підготують список відповідних голкіперів для клубу.

Керівництво "Реала" хоче, щоб Анчелотті на позицію резервного воротаря залучав гравців команди U-19.

Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря". 

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Кепа Аррісабалага

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