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Авторитетне джерело повідомило про рішення Луніна щодо продовження контракту з Реалом

29 червня 2024 11:37
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Агабекян Карен
редактор
Лунін вирішив не продовжувати контракт із Реалом і піде вільним агентом
Андрій Лунін з Кубком чемпіонів. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
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Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер Андрій Лунін має намір отримувати більше ігрового часу, аніж готовий дати мадридський "Реал". Тому переговори про продовження контракту зупинилися.

Авторитетний портал Marca повідомив про остаточне рішення футболіста та клубу.

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Що вирішили Лунін та "Реал"

За інформацією джерела, 25-річний українець остаточно вирішив не продовжувати контракт із "Реалом". Чинний договір українця діє до 30 червня 2025 року.

Для керівництва "Реала" рішення Луніна не стало сюрпризом, оскільки вони одразу після фіналу Ліги чемпіонів зрозуміли про бажання українця змінити команду.

У "Реалі" не хочуть продавати футболіста і планують, щоб він перебував у команді до терміну закінчення договору та пішов вільним агентом. У клубі розуміють, що Тібо Куртуа не стає молодшим і будь-яка травма може на тривалий термін залишити його поза грою.

Минулого сезону Лунін у 32 матчах 12 відіграв без пропущених м'ячів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 млн євро.

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