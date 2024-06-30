Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Лунина после провального Евро-2024 отправилась на роскошный курорт с сыном — фото arrow

Жена Лунина после провального Евро-2024 отправилась на роскошный курорт с сыном — фото

30 июня 2024 17:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Жена Лунина после Евро-2024 поехала отдыхать на испанский курорт
Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После поездки в Германию на чемпионат Европы-2024 жена голкипера сборной Украины Андрея Лунина Анастасия отправилась отдыхать. Девушка взяла с собой сына.

Фото с ребенком Анастасия Лунина опубликовала в соцсетях.

Читайте также:
Анастасия Лунина
Анастасия Лунина с сыном. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Лунины на курорте

По информации Анастасии из социальных сетей, они с ребенком отдыхают на престижном курорте в Марбелье, Испания.

По фото нельзя определить, находится ли на отдыхе глава семейства Андрей Лунин, который провалил чемпионат Европы-2024.

Анастасия Лунина
Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера".

Александр Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

Сын Олега Гусева перейдет из "Динамо" в другой клуб УПЛ.

За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.

футбол
курорты
Андрей Лунин
жены футболистов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны