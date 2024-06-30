Жена Лунина после Евро-2024 поехала отдыхать на испанский курорт

Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/

После поездки в Германию на чемпионат Европы-2024 жена голкипера сборной Украины Андрея Лунина Анастасия отправилась отдыхать. Девушка взяла с собой сына.

Фото с ребенком Анастасия Лунина опубликовала в соцсетях.

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Анастасия Лунина с сыном. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Лунины на курорте

По информации Анастасии из социальных сетей, они с ребенком отдыхают на престижном курорте в Марбелье, Испания.

По фото нельзя определить, находится ли на отдыхе глава семейства Андрей Лунин, который провалил чемпионат Европы-2024.

Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica/

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