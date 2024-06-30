Жена Лунина после Евро-2024 поехала отдыхать на испанский курорт

Жена Лунина после провального Евро-2024 отправилась на роскошный курорт с сыном — фото
После поездки в Германию на чемпионат Европы-2024 жена голкипера сборной Украины Андрея Лунина Анастасия отправилась отдыхать. Девушка взяла с собой сына.
Фото с ребенком Анастасия Лунина опубликовала в соцсетях.
Лунины на курорте
По информации Анастасии из социальных сетей, они с ребенком отдыхают на престижном курорте в Марбелье, Испания.
По фото нельзя определить, находится ли на отдыхе глава семейства Андрей Лунин, который провалил чемпионат Европы-2024.
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