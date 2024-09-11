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Дружина Маліновского звернулась до Руслана після поразки збірної України

11 вересня 2024 22:02
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Дружина Руслана Маліновського Роксана звернулась до чоловіка після гри збірної
Руслан Малиновський з дружиною Роксаною. Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Дружина відомого українського футболіста Руслана Малиновського, який виступає за "Дженоа", поділилась зворушливим повідомленням. Вона прокоментувала останню гру збірної України, в якій команда програла Чехії.

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у мережі Інстаграм

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Жінка написала зворушливі слова та зазначила, що чекає на чоловіка вдома. Таким чином, вона підтримала свого коханого після важкої гри. 

"Я чекаю на тебе вдома. Під кінець гри зʼявилася надія, побачила команду, повірила в хепіенд, але пізно. Нам просто забракувало часу", — написала Роксана. 

Допис Роксани Маліновської
Допис Роксани Маліновської. Фото: скриншот

Відомо, що нещодавно Руслан Маліновський розпочав сезон чемпіонату Італії в основі "Дженоа". Проте у ЗМІ повідомляли, що відомий турецький клуб "Істанбул Башакшехір" зацікавився гравцем. Турецька команда запропонувала "Дженоа" 7 млн євро за українського футболіста. 

Нагадаємо, Шевченко прокоментував чутки про відставку Реброва. 

Вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами. 

Дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.

Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва.

футбол Збірна України з футболу Руслан Маліновський дружини футболістів

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