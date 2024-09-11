Жена Руслана Малиновского Роксана обратилась к мужу после игры сборной

Руслан Малиновский с женой Роксаной. Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Жена известного украинского футболиста Руслана Малиновского, выступающего за Дженоа, поделилась трогательным сообщением. Она прокомментировала последнюю игру сборной Украины, в которой команда проиграла Чехии.

Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в сети Инстаграм.

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Женщина написала трогательные слова и отметила, что ждет мужа дома. Таким образом она поддержала своего любимого после тяжелой игры.

"Я жду тебя дома. Под конец игры появилась надежда, увидела команду, поверила в хэппи-энд, но поздно. Нам просто не хватало времени", — написала Роксана.

Сообщение Роксаны Малиновской. Фото: скриншот

Известно, что недавно Руслан Малиновский приступил к сезону чемпионата Италии в основе "Дженоа". Однако в СМИ сообщалось, что известный турецкий клуб "Истанбул Башакшехир" заинтересовался игроком. Турецкая команда предложила "Дженоа" 7 млн евро за украинского футболиста.

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