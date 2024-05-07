Дружина Мауро Ікарді завела аккаунт на порталі для дорослих та опублікувала перші фото

Ванда Нара під час фотосесії. Фото: instagram.com/wanda_nara/

Колишній футболіст збірної Аргентини Мауро Ікарді прокоментував нове захоплення своєї дружини. Ванда Нара офіційно зареєструвалась на відомому сайті для дорослих.

Відома модель вже виклала декілька відвертих знімків та відео, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ванда Нара давно тішить своїх шанувальників досить еротичними знімками у соціальних мережах. Нещодавно вона анонсувала появу облікового запису на одному із сайтів, який спеціалізується на контенті для любителів інтимних фото та відео.

Ванда Нара та Мауро Ікарді. Фото: instagram.com/wanda_nara/

Скільки коштує підписка на контент від Ванди Нари

Дружина Мауро Ікарді вибрала для своїх знімків вебсайт Divasplay.com. Вона вже нагадала особисту сторінку специфічним контентом, який привернув увагу тисяч користувачів. Передплата на місяць на фото та відео від Ванди Нари коштує 12 доларів США (471 гривня. — Ред.).

Ванда Нара роздяглася для шанувальників. Фото: instagram.com/wanda_nara/

Мауро Ікарді не бачить проблем у тому, чим займається його дружина. Півзахисник турецького "Галатасарая" пишається тим, що Ванда Нара залишається популярною жінкою серед чоловічої частини населення Аргентини, проте хоче проводити час виключно з самим футболістом.

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