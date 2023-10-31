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Дружина аргентинського футболіста зізналася, що бореться із серйозним захворюванням

31 жовтня 2023 11:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина аргентинського футболіста зізналася, що бореться із серйозним захворюванням
Ванда Нара на стадіоні "Галатасарая". Фото: instagram.com/wanda_nara/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дружина форварда турецького "Галатасарая" Мауро Ікарді бореться з небезпечною хворобою. Ванда Нара підтвердила інформацію, опубліковану журналістами.

Аргентинська модель намагається впоратися з онкологією, повідомляє Marca.

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Мауро Ікарді продовжує забивати голи за "Галатасарай". Турецький клуб задоволений аргентинським футболістом, а вболівальники готові носити його на руках. Форвард набрав оптимальну форму після примирення зі своєю дружиною Вандою Нарою.

Ще недавно пара публічно сварилася, розлучалася та ділила майно, але їхні стосунки отримали другий шанс. Здавалося, на них чекає безхмарне майбутнє, проте несподівано з'явилася новина про тяжке захворювання 36-річної жінки.

Ванда Нара та Мауро Ікарді
Ванда Нара та Мауро Ікарді. Фото: instagram.com/mauroicardi/

Ванда Нара хвора

Дружина форварда "Галатасарая" в одному з недавніх інтерв'ю розповіла, що відбувається лікування, тому рідко з'являється на публіці. Модель не стала розкривати деталі та пояснила, що не хоче називати свою недугу.

Ванда Нара
Ванда Нара на пляжі. Фото: instagram.com/wanda_nara/

Проте за Ванду це зробили журналісти. З'явилася публікація про те, що Нара страждає від лейкемії. Дружині Ікарді поставили пряме питання про це, і вона була змушена зізнатися.

"Це так, мова дійсно йде про лейкемію. Спочатку я навіть боялася її називати, але тепер я пережила лікування і розумію, що зумію з усім впоратися. Жовта преса? Ні, я не подаватиму позов до суду. Мені не до цього", — розповіла Ванда Нара.

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