Жена аргентинского футболиста призналась, что борется с серьезным заболеванием

Ванда Нара на стадионе "Галатасарая". Фото: instagram.com/wanda_nara/

Жена форварда турецкого "Галатасарая" Мауро Икарди борется с опасной болезнью. Ванда Нара подтвердила информацию, которую опубликовали журналисты.

Аргентинская модель пытается справиться с онкологией, сообщает Marca.

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Мауро Икарди продолжает забивать голы за "Галатасарай". Турецкий клуб полностью доволен аргентинским футболистом, а болельщики готовы носить его на руках. Форвард набрал оптимальную форму после примирения со своей женой Вандой Нарой.

Еще недавно пара публично ссорилась, разводилась и делила имущество, но их отношения получили второй шанс. Казалось, их ждет безоблачное будущее, однако неожиданно появилась новость о тяжелом заболевании 36-летней девушки.

Ванда Нара и Мауро Икарди. Фото: instagram.com/mauroicardi/

Ванда Нара больна

Супруга форварда "Галатасарая" в одном из недавних интервью рассказала, что проходит лечение, потому редко появляется на публике. Модель не стала раскрывать детали и объяснила, что не хочет называть свой недуг.

Ванда Нара на пляже. Фото: instagram.com/wanda_nara/

Однако за Ванду это сделали журналисты. Появилась публикация о том, что Нара страдает от лейкемии. Жене Икарди задали прямой вопрос об этом, и она была вынуждена признаться.

"Это так, речь действительно идет про лейкемию. Сначала я даже боялась ее называть, но теперь я пережила лечение и понимаю, что сумею со всем справиться. Желтая пресса? Нет, я не буду подавать иск в суд. Мне не до этого", — рассказала Ванда Нара.

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