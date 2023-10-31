Жена аргентинского футболиста призналась, что борется с серьезным заболеванием
Жена форварда турецкого "Галатасарая" Мауро Икарди борется с опасной болезнью. Ванда Нара подтвердила информацию, которую опубликовали журналисты.
Аргентинская модель пытается справиться с онкологией, сообщает Marca.
Мауро Икарди продолжает забивать голы за "Галатасарай". Турецкий клуб полностью доволен аргентинским футболистом, а болельщики готовы носить его на руках. Форвард набрал оптимальную форму после примирения со своей женой Вандой Нарой.
Еще недавно пара публично ссорилась, разводилась и делила имущество, но их отношения получили второй шанс. Казалось, их ждет безоблачное будущее, однако неожиданно появилась новость о тяжелом заболевании 36-летней девушки.
Ванда Нара больна
Супруга форварда "Галатасарая" в одном из недавних интервью рассказала, что проходит лечение, потому редко появляется на публике. Модель не стала раскрывать детали и объяснила, что не хочет называть свой недуг.
Однако за Ванду это сделали журналисты. Появилась публикация о том, что Нара страдает от лейкемии. Жене Икарди задали прямой вопрос об этом, и она была вынуждена признаться.
"Это так, речь действительно идет про лейкемию. Сначала я даже боялась ее называть, но теперь я пережила лечение и понимаю, что сумею со всем справиться. Желтая пресса? Нет, я не буду подавать иск в суд. Мне не до этого", — рассказала Ванда Нара.
Напомним, бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь.
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