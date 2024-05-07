Жена Мауро Икарди завела аккаунт на портале для взрослых и опубликовала первые фото

Ванда Нара во время фотосессии. Фото: instagram.com/wanda_nara/

Бывший футболист сборной Аргентины Мауро Икарди прокомментировал новое увлечение своей супруги. Ванда Нара официально зарегистрировалась на известном сайте для взрослых.

Известная модель уже выложила несколько откровенных снимков и видео, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Ванда Нара давно радует своих поклонников достаточно эротичными снимками в социальных сетях. Недавно она анонсировала появление аккаунта на одном из сайтов, который специализируется на контенте для любителей интимных фото и видео.

Ванда Нара и Мауро Икарди. Фото: instagram.com/wanda_nara/

Сколько стоит подписка на контент от Ванды Нары

Жена Мауро Икарди выбрала для своих снимков вебсайт Divasplay.com. Она уже напомнила личную страницу специфическим контентом, который привлек внимание тысяч пользователей. Подписка на месяц на фото и видео от Ванды Нары стоит 12 долларов США (471 гривна. — Ред.).

Ванда Нара разделась для поклонников. Фото: instagram.com/wanda_nara/

Мауро Икарди не видит проблем в том, чем занимается его жена. Полузащитник турецкого "Галатасарая" гордится тем, что Ванда Нара остается популярной женщиной среди мужской части населения Аргентины, однако при этом хочет проводить время исключительно с самим футболистом.

Напомним, Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Ребров может вызвать в сборную Украины еще одного игрока "Динамо" на Евро-2024.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

В "Бенфике" раскритиковали Трубина после поражения команды.