Дружина Сергія Реброва відпочиває в Іспанії, поки чоловік готується до Євро-2024

Сергій та Анна Реброви. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Відома українська журналістка Анна Реброва поїхала з дітьми відпочивати в Іспанії за декілька днів до початку чемпіонату Європи. Її чоловік Сергій Ребров продовжує готувати збірну України до континентальної першості.

Реброва на своїй сторінці в Instagram показала фотографії зі спекотного курорту.

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Анна Реброва часто супроводжує свого чоловіка під час важливих матчів та великих турнірів. Незадовго перед стартом Євро-2024 журналістка відвезла родину до моря за межі України.

Анна Реброва на відпочинку. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Де відпочиває Анна Реброва

Дружина головного тренера збірної України та діти пари Саша та Микита вирушили до Іспанії. Дівчина обрала спекотну Марбелью, яка є відомим курортом на півдні країни.

Анна Реброва опублікувала декілька фотографій, на яких позує у модному купальнику. На іншому знімку її діти п'ють освіжаючі коктейлі.

Анна Реброва із дітьми. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Сергій Ребров разом зі збірною України перебуває у Німеччині. Вже у понеділок, 17 червня, "синьо-жовті" зіграють свій перший поєдинок на Євро-2024. Суперником національної команди буде Румунія.

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