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Жена Реброва показала, чем занимается во время подготовки сборной Украины к Евро-2024

13 июня 2024 16:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Сергея Реброва отдыхает в Испании, пока муж готовится к Евро-2024
Сергей и Анна Ребровы. Фото: instagram.com/annarebrova31/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная украинская журналистка Анна Реброва уехала с детьми отдыхать в Испании за несколько дней до начала чемпионата Европы. Ее муж Сергей Ребров продолжает готовить сборную Украины к континентальному первенству. 

Реброва на своей странице в Instagram показала фотографии с жаркого курорта. 

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Анна Реброва часто сопровождает своего супруга во время важных матчей и больших турниров. Незадолго перед стартом Евро-2024 журналистка отвезла семью на море за пределы Украины. 

Анна Реброва на отдыхе
Анна Реброва на отдыхе. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Где отдыхает Анна Реброва 

Жена главного тренера сборной Украины и дети пары Саша и Никита отправились в Испанию. Девушка выбрала жаркую Марбелью, которая является знаменитым курортом на юге страны. 

Анна Реброва опубликовала несколько фотографий, на которых позирует в модном купальнике. На другом снимке ее дети пьют освежающие коктейли. 

Анна Реброва
Анна Реброва с детьми. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Сергей Ребров вместе со сборной Украины находится в Германии. Уже в понедельник, 17 июня, "сине-желтые" сыграют свой первый поединок на Евро-2024. Соперником национальной команды будет Румыния. 

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Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
жены футболистов
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