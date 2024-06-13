Жена Сергея Реброва отдыхает в Испании, пока муж готовится к Евро-2024

Сергей и Анна Ребровы. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Известная украинская журналистка Анна Реброва уехала с детьми отдыхать в Испании за несколько дней до начала чемпионата Европы. Ее муж Сергей Ребров продолжает готовить сборную Украины к континентальному первенству.

Реброва на своей странице в Instagram показала фотографии с жаркого курорта.

Читайте также:

Анна Реброва часто сопровождает своего супруга во время важных матчей и больших турниров. Незадолго перед стартом Евро-2024 журналистка отвезла семью на море за пределы Украины.

Анна Реброва на отдыхе. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Где отдыхает Анна Реброва

Жена главного тренера сборной Украины и дети пары Саша и Никита отправились в Испанию. Девушка выбрала жаркую Марбелью, которая является знаменитым курортом на юге страны.

Анна Реброва опубликовала несколько фотографий, на которых позирует в модном купальнике. На другом снимке ее дети пьют освежающие коктейли.

Анна Реброва с детьми. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Сергей Ребров вместе со сборной Украины находится в Германии. Уже в понедельник, 17 июня, "сине-желтые" сыграют свой первый поединок на Евро-2024. Соперником национальной команды будет Румыния.

Напомним, Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу.

Маркевич посоветовал Довбику идеальный клуб для продолжения карьеры.

"Барселона" продаст четырех звездных игроков ради двух новичков.

Цыганков назвал второе любимое увлечение после футбола.

"Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.