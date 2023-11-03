Дружина українського футболіста стала жертвою косметичної процедури

Юліана Чернова до косметичної процедури. Фото: instagram.com/yulianna_chernova/

У сім'ї півзахисника житомирського "Полісся" Артема Шабанова трапився неприємний інцидент. Дружина футболіста постраждала після того, як їй вкололи неякісний препарат.

Обличчя Юліани Чернової змінилося до невпізнання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт дівчини.

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Популярна блогерка Юліана Чернова постраждала через те, що скористалася неякісною косметикою. Дівчина опублікувала серію фотографій, на яких видно, як її обличчя вкрилося пухирями та сильно змінилося.

Юліана Чернова після косметичної процедури. Фото: instagram.com/yulianna_chernova/

Що сталося із дружиною Шабанова

Юліана Чернова вирішила пройти курс зі зволоження обличчя та звернулася за допомогою до спеціальної клініки. Там їй вкололи препарат, який виявився простроченим. В результаті обличчя дружини футболіста збірної України почало боліти, опухло та вкрилося здуттями.

"Після того, як я заплатила за процедуру, попросила показати мені упаковку. У клініці відмовилися і послалися на те, що вона вже в кошику для сміття. Я наполягла, побачила упаковку з-під препарату, термін придатності якого вже минув", — написала Юліана Чернова.

Чернова розповіла подробиці інциденту. Фото: instagram.com/yulianna_chernova/

Дівчина зізналася, що звернулася до поліції. Представники клініки, де їй зробили цю процедуру, більше не відповідають на дзвінки Юліани. Чернова боїться, що в неї залишаться шрами після невдалої процедури.

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