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Жена украинского футболиста стала жертвой косметической процедуры

3 ноября 2023 12:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена украинского футболиста стала жертвой косметической процедуры
Юлиана Чернова до косметической процедуры. Фото: instagram.com/yulianna_chernova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В семье полузащитника житомирского "Полесья" Артема Шабанова случился неприятный инцидент. Жена футболиста пострадала после того, как ей вкололи некачественный препарат. 

Лицо Юлианы Черновой изменилось до неузнавания, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт девушки. 

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Популярная блогерша Юлиана Чернова пострадала из-за того, что воспользовалась некачественной косметикой. Девушка опубликовала серию фотографий, на которых видно, как ее лицо покрылось волдырями и сильно изменилось. 

Юлиана Чернова
Юлиана Чернова после косметической процедуры. Фото: instagram.com/yulianna_chernova/

Что случилось с женой Шабанова 

Юлиана Чернова решила пройти курс по увлажнению лица и обратилась за помощью в специальную клинику. Там ей вкололи препарат, который оказался просроченным. В результате лицо жены футболиста сборной Украины начало болеть, опухло и покрылось пузырями. 

"После того, как я заплатила за процедуру, попросила показать мне упаковку. В клинике отказались и сослались на то, что она уже в мусорной корзине. Я настояла, увидела упаковку из-под препарата, срок годности которого уже истек", — написала Юлиана Чернова. 

Юлиана Чернова
Чернова рассказала подробности инцидента. Фото: instagram.com/yulianna_chernova/

Девушка призналась, что обратилась в полицию. Представители клиники, в которой ей сделали эту процедуру, больше не отвечают на звонки Юлианы. Чернова боится, что у нее останутся шрамы после неудачной процедуры. 

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