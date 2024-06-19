Дружина Олександра Усика показала їхню чотиримісячну доньку

Катерина та Олександр Усики. Фото: usyk_kate1505

Дружина українського боксера Олександра Усика показала їхню чотиримісячну доньку. Шанувальники пари мають змогу вперше побачити дівчинку.

Відповідне фото Катерина опублікувала на своїй сторінці у соцмережах.

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Дівчинка народилась 28 січня — весь цей час Усики не показували публічно дівчинку. Проте зараз Катерина опублікувала неймовірне фото з чотиримісячною Марією на руках.

На фото жінка тримає донечку на руках, яка одягнена у білу шапочку та сукню. Шанувальники потішились чуттєвим фото та зазначили, що обидві мають неймовірний вигляд.

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