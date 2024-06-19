Дружина Олександра Усика показала їхню чотиримісячну доньку

Дружина Усика вперше показала їхню маленьку доньку
Дружина українського боксера Олександра Усика показала їхню чотиримісячну доньку. Шанувальники пари мають змогу вперше побачити дівчинку.
Відповідне фото Катерина опублікувала на своїй сторінці у соцмережах.
Сімʼя Усиків показала маленьку доньку
Дівчинка народилась 28 січня — весь цей час Усики не показували публічно дівчинку. Проте зараз Катерина опублікувала неймовірне фото з чотиримісячною Марією на руках.
На фото жінка тримає донечку на руках, яка одягнена у білу шапочку та сукню. Шанувальники потішились чуттєвим фото та зазначили, що обидві мають неймовірний вигляд.
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