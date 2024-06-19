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Дружина Усика вперше показала їхню маленьку доньку

19 червня 2024 22:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Дружина Олександра Усика показала їхню чотиримісячну доньку
Катерина та Олександр Усики. Фото: usyk_kate1505
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Дружина українського боксера Олександра Усика показала їхню чотиримісячну доньку. Шанувальники пари мають змогу вперше побачити дівчинку.

Відповідне фото Катерина опублікувала на своїй сторінці у соцмережах

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Дівчинка народилась 28 січня — весь цей час Усики не показували публічно дівчинку. Проте зараз Катерина опублікувала неймовірне фото з чотиримісячною Марією на руках.

На фото жінка тримає донечку на руках, яка одягнена у білу шапочку та сукню. Шанувальники потішились чуттєвим фото та зазначили, що обидві мають неймовірний вигляд. 

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Олександр Усик
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