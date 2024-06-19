Жена Александра Усика показала их четырехмесячную дочь

Екатерина и Александр Усики. Фото: usyk_kate1505

Жена украинского боксера Александра Усика показала их четырехмесячную дочь. Поклонники пары могут впервые увидеть девочку.

Соответствующее фото Екатерина опубликовала на своей странице в соцсетях.

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Девочка родилась 28 января — все это время Усики не показывали публично девочку. Однако сейчас Екатерина опубликовала невероятное фото с четырёхмесячной Марией на руках.

На фото женщина держит дочь на руках, одетую в белую шапочку и платье. Поклонники порадовались чувственным фото и отметили, что обе выглядят невероятно.

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