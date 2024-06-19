Жена Александра Усика показала их четырехмесячную дочь

Жена Усика впервые показала их маленькую дочь
Жена украинского боксера Александра Усика показала их четырехмесячную дочь. Поклонники пары могут впервые увидеть девочку.
Соответствующее фото Екатерина опубликовала на своей странице в соцсетях.
Семья Усиков показала маленькую дочь
Девочка родилась 28 января — все это время Усики не показывали публично девочку. Однако сейчас Екатерина опубликовала невероятное фото с четырёхмесячной Марией на руках.
На фото женщина держит дочь на руках, одетую в белую шапочку и платье. Поклонники порадовались чувственным фото и отметили, что обе выглядят невероятно.
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