Ліза Третьякова повідомила, чому не хоче переходити на українську мову

Максим Третьяков та його дружина. Фото: instargram.tretyakovaliza

Дружина Максима Третьякова Ліза Третьякова заявила, що не перейде на українську мову з російської. Причину вона пояснила своїм підписникам в соцмережах.

Відповідь вона опублікувала у своєму Instagram.

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Дружина українського футболіста відверто відповіла, чи буде вона переходити на українську мову. Її відповідь виявилась доволі категоричною.

"Звичайно, що ні. В мене все місто говорить російською, офіціанти в закладах теж. Це ж тільки в інст ви лицемірні, я таким брєдом не займаюсь", — написала вона.

Допис Лізи Третьякової. Фото: instargram.tretyakovaliza

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