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Дружина відомого футболіста пояснила, чи буде переходити на українську мову

21 липня 2024 16:56
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Ліза Третьякова повідомила, чому не хоче переходити на українську мову
Максим Третьяков та його дружина. Фото: instargram.tretyakovaliza
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Дружина Максима Третьякова Ліза Третьякова заявила, що не перейде на українську мову з російської. Причину вона пояснила своїм підписникам в соцмережах.

Відповідь вона опублікувала у своєму Instagram.

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Дружина українського футболіста відверто відповіла, чи буде вона переходити на українську мову. Її відповідь виявилась доволі категоричною.

"Звичайно, що ні. В мене все місто говорить російською, офіціанти в закладах теж. Це ж тільки в інст ви лицемірні, я таким брєдом не займаюсь", — написала вона. 

Допис Третьякової
Допис Лізи Третьякової. Фото: instargram.tretyakovaliza

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

футбол Україна українська мова Максим Третьяков дружини футболістів

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