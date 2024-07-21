Ліза Третьякова повідомила, чому не хоче переходити на українську мову

Дружина відомого футболіста пояснила, чи буде переходити на українську мову
Дружина Максима Третьякова Ліза Третьякова заявила, що не перейде на українську мову з російської. Причину вона пояснила своїм підписникам в соцмережах.
Відповідь вона опублікувала у своєму Instagram.
Ліза Третьякова не перейде на українську мову
Дружина українського футболіста відверто відповіла, чи буде вона переходити на українську мову. Її відповідь виявилась доволі категоричною.
"Звичайно, що ні. В мене все місто говорить російською, офіціанти в закладах теж. Це ж тільки в інст ви лицемірні, я таким брєдом не займаюсь", — написала вона.
Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.
Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.
"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться.
Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.
Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.
Читайте Новини.LIVE!