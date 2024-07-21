Лиза Третьякова сообщила, почему не хочет переходить на украинский язык

Жена известного футболиста объяснила, будет ли переходить на украинский язык
Жена Максима Третьякова Лиза Третьякова заявила, что не перейдет на украинский язык с русского. Причину она объяснила своим подписчикам в соцсетях.
Ответ она опубликовала в своем Instagram .
Лиза Третьякова не перейдет на украинский язык
Жена украинского футболиста ответила, будет ли она переходить на украинский язык. Ее ответ оказался довольно категоричным.
"Конечно, что нет. У меня весь город говорит по-русски, официанты в заведениях тоже. Это же только в инст лицемерны, я таким бредом не занимаюсь", — написала она.
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