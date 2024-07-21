Лиза Третьякова сообщила, почему не хочет переходить на украинский язык

Максим Третьяков и его супруга. Фото: instargram.tretyakovaliza

Жена Максима Третьякова Лиза Третьякова заявила, что не перейдет на украинский язык с русского. Причину она объяснила своим подписчикам в соцсетях.

Ответ она опубликовала в своем Instagram .

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Лиза Третьякова не перейдет на украинский язык

Жена украинского футболиста ответила, будет ли она переходить на украинский язык. Ее ответ оказался довольно категоричным.

"Конечно, что нет. У меня весь город говорит по-русски, официанты в заведениях тоже. Это же только в инст лицемерны, я таким бредом не занимаюсь", — написала она.

Сообщение Лизы Третьяковой. Фото: instargram.tretyakovaliza

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