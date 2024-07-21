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Жена известного футболиста объяснила, будет ли переходить на украинский язык

21 июля 2024 16:56
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Лиза Третьякова сообщила, почему не хочет переходить на украинский язык
Максим Третьяков и его супруга. Фото: instargram.tretyakovaliza
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Жена Максима Третьякова Лиза Третьякова заявила, что не перейдет на украинский язык с русского. Причину она объяснила своим подписчикам в соцсетях.

Ответ она опубликовала в своем Instagram .

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Лиза Третьякова не перейдет на украинский язык

Жена украинского футболиста ответила, будет ли она переходить на украинский язык. Ее ответ оказался довольно категоричным.

"Конечно, что нет. У меня весь город говорит по-русски, официанты в заведениях тоже. Это же только в инст лицемерны, я таким бредом не занимаюсь", — написала она.

Сообщение Третьяковой
Сообщение Лизы Третьяковой. Фото: instargram.tretyakovaliza

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком идет речь.

Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом.

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы, что известно.

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