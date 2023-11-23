Дружина Зінченка показала, як подорожує із немовлям

Влада Седан із маленькою Леєю. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Седан веде активний спосіб життя навіть попри те, що у серпні знову стала мамою. Дружина Олександра Зінченка мандрує разом із дітьми.

Седан продемонструвала, як її дитина переносить поїздку на своїй сторінці в Instagram.

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Не виключено, що Влада Седан відвідала матч національних команд України та Італії. Вона опублікувала фотографію з літака, де позує з маленькою Леєю на руках.

Влада та Лея Зінченко в літаку. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Друга дочка Влади та Олександра народилася на початку серпня. 2023 року. Попри такий юний вік, дитина вже мандрує разом із мамою. На фото Лея виглядає спокійною, вона спить на руках у Влади.

"Моя маленька мандрівниця", — підписала фотографію Влада Седан.

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