Дружина Зінченка показала, як подорожує із немовлям
Влада Седан веде активний спосіб життя навіть попри те, що у серпні знову стала мамою. Дружина Олександра Зінченка мандрує разом із дітьми.
Седан продемонструвала, як її дитина переносить поїздку на своїй сторінці в Instagram.
Збірна України зіграла внічию з Італією у рамках відбору на Євро-2024. Поєдинок пройшов у німецькому місті Леверкузен. Олександр Зінченко взяло участь у тому матчі, але не зумів відзначитися голом чи результативною передачею.
Сім'я Зінченка підтримала гравця
Не виключено, що Влада Седан відвідала матч національних команд України та Італії. Вона опублікувала фотографію з літака, де позує з маленькою Леєю на руках.
Друга дочка Влади та Олександра народилася на початку серпня. 2023 року. Попри такий юний вік, дитина вже мандрує разом із мамою. На фото Лея виглядає спокійною, вона спить на руках у Влади.
"Моя маленька мандрівниця", — підписала фотографію Влада Седан.
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