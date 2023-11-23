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Дружина Зінченка показала, як подорожує із немовлям

23 листопада 2023 12:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Зінченка показала, як подорожує із немовлям
Влада Седан із маленькою Леєю. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Влада Седан веде активний спосіб життя навіть попри те, що у серпні знову стала мамою. Дружина Олександра Зінченка мандрує разом із дітьми.

Седан продемонструвала, як її дитина переносить поїздку на своїй сторінці в Instagram.

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Збірна України зіграла внічию з Італією у рамках відбору на Євро-2024. Поєдинок пройшов у німецькому місті Леверкузен. Олександр Зінченко взяло участь у тому матчі, але не зумів відзначитися голом чи результативною передачею.

Сім'я Зінченка підтримала гравця

Не виключено, що Влада Седан відвідала матч національних команд України та Італії. Вона опублікувала фотографію з літака, де позує з маленькою Леєю на руках.

Влада та Лея Зінченко
Влада та Лея Зінченко в літаку. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Друга дочка Влади та Олександра народилася на початку серпня. 2023 року. Попри такий юний вік, дитина вже мандрує разом із мамою. На фото Лея виглядає спокійною, вона спить на руках у Влади.

"Моя маленька мандрівниця", — підписала фотографію Влада Седан.

Нагадаємо, "Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського. 

Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця. 

Збірна України дізнається про суперника — де і коли дивитися жеребкування стикових матчів. 

У збірній України назвали бажаного суперника у плей-офф відбору на Євро-2024. 

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