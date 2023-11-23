Жена Зинченко показала, как путешествует с грудной дочерью
Влада Седан ведет активный образ жизни даже несмотря на то, что в августе снова стала мамой. Жена Александра Зинченко путешествует вместе с детьми.
Седан продемонстрировала, как ее ребенок переносит поездку на своей странице в Instagram.
Сборная Украины сыграла вничью с Италией в рамках отбора на Евро-2024. Поединок прошел в немецком городе Леверкузен. Александр Зинченко приняло участие в том матче, но не сумел отличиться голом или результативной передачей.
Семья Зинченко поддержала игрока
Не исключено, что Влада Седан посетила матч национальных команд Украины и Италии. Она опубликовала фотографию из самолета, на которой позирует с маленькой Леей на руках.
Вторая дочь Влады и Александра родилась в начале августа. 2023 года. Несмотря на столь юный возраст, ребенок уже путешествует вместе с мамой. На фотографии Лея выглядит спокойной, она спит на руках у Влады.
"Моя маленькая путешественница", — подписала фотографию Влада Седан.
Напомним, "Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому.
Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока.
Сборная Украины узнает соперника — где и когда смотреть жеребьевку стыковых матчей.
В сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024.
"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере лидера "Жироны".
Лунину нашли замену — "Реал" нацелился на 17-летнего вундеркинда.
Читайте Новини.LIVE!