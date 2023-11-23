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Жена Зинченко показала, как путешествует с грудной дочерью

23 ноября 2023 12:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Зинченко показала, как путешествует с грудной дочерью
Влада Седан с маленькой Леей. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Влада Седан ведет активный образ жизни даже несмотря на то, что в августе снова стала мамой. Жена Александра Зинченко путешествует вместе с детьми. 

Седан продемонстрировала, как ее ребенок переносит поездку на своей странице в Instagram

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Сборная Украины сыграла вничью с Италией в рамках отбора на Евро-2024. Поединок прошел в немецком городе Леверкузен. Александр Зинченко приняло участие в том матче, но не сумел отличиться голом или результативной передачей. 

Семья Зинченко поддержала игрока 

Не исключено, что Влада Седан посетила матч национальных команд Украины и Италии. Она опубликовала фотографию из самолета, на которой позирует с маленькой Леей на руках. 

Влада и Лея Зинченко
Влада и Лея Зинченко в самолете. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Вторая дочь Влады и Александра родилась в начале августа. 2023 года. Несмотря на столь юный возраст, ребенок уже путешествует вместе с мамой. На фотографии Лея выглядит спокойной, она спит на руках у Влады. 

"Моя маленькая путешественница", — подписала фотографию Влада Седан. 

Напомним, "Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому. 

Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока.

Сборная Украины узнает соперника — где и когда смотреть жеребьевку стыковых матчей. 

В сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024. 

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