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Дуже страшний нокаут в UFC — бійця почало трясти після падіння

17 грудня 2023 13:05
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Агабекян Карен
редактор
Дуже страшний нокаут в UFC — бійця почало трясти після падіння
Еммет і Мітчелл після нокауту. Фото: twitter.com/ufc
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лас-Вегасі на турнірі UFC 296 воювали американські напівлегковаговики Джош Емметт і Брайс Мітчелл. Їхній бій завершився дуже жорстким нокаутом.

Емметт звалив суперника з ніг, і той почав битися в конвульсіях, повідомив портал Новини.LIVE.

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38-річний Емметт у першому раунді зустрічним ударом нокаутував Брайса. Суперник упав і в нього почалися конвульсії. Впоратися з цим допомогла швидка реакція лікаря та команди бійця.

Згодом Мітчелл уже посміхався і розмовляв, але йому допомагали пересуватися.

Емметт перемогою над Брайсом перервав свою серію з двох поразок поспіль від Яїра Родрігеса та Ілії Топурії. В обох поєдинках Джош був дуже жорстко побитий.

Мітчелл у 2023 році провів свій другий бій. У першому поєдинку він переміг рішенням суддів Дена Іґе.

Зазначимо, що Емметт за свою професійну кар'єру виграв дев'ятнадцять поєдинків та чотири програв.

Для Мітчелла результат поєдинку став другою поразкою. Також він має шістнадцять виграних боїв.

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