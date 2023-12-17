Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Очень страшный нокаут в UFC — бойца начало трясти после падения arrow

Очень страшный нокаут в UFC — бойца начало трясти после падения

17 декабря 2023 13:05
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Очень страшный нокаут в UFC — бойца начало трясти после падения
Эммет и Миттчелл после нокаута. Фото: twitter.com/ufc
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лас-Вегасе на турнире UFC 296 сразились американские полулегковесы Джош Эмметт и Брайс Митчелл. Их бой завершился очень жестким нокаутом.

Эмметт свалил соперника с ног и тот начал биться в конвульсиях, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Быстрая концовка для Митчелла

38-летний Эмметт в первом раунде встречным ударом нокаутировал Брайса. Соперник упал и у него начались конвульсии. Справиться с этим помогла быстрая реакция врача и команды бойца.

Спустя время Митчелл уже улыбался и разговаривал, но ему помогали передвигаться.  

Эмметт победой над Брайсом прервал свою серию из двух поражений подряд от Яира Родригеса и Илии Топурии. В обоих поединках Джош был очень жестко избит.

Митчелл в 2023-м году провел свой второй бой. В первом поединке он победил решением судей Дэна Иге.

Отметим, что Эмметт за свою профессиональную карьеру выиграл девятнадцать поединков и четыре проиграл.

Для Митчелла результат прошедшего поединка стал вторым поражением. Также у него шестнадцать выигранных боев.

Напомним, наставник Довбика и Цыганкова объяснил, почему не верит в чемпионство "Жироны".

Руслан Малиновский помог "Дженоа" сенсационно отобрать очки у "Ювентуса".

У футболиста остановилось сердце в матче с командой Забарного.

"Шахтер" зимой хочет избавиться от Шведа, Петряка и еще трех футболистов.

Александр Зинченко тянет "Арсенал" вниз, — экс-игрок сборной Англии раскритиковал украинца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме