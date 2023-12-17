Очень страшный нокаут в UFC — бойца начало трясти после падения

Эммет и Миттчелл после нокаута. Фото: twitter.com/ufc

В Лас-Вегасе на турнире UFC 296 сразились американские полулегковесы Джош Эмметт и Брайс Митчелл. Их бой завершился очень жестким нокаутом.

Эмметт свалил соперника с ног и тот начал биться в конвульсиях, сообщил портал Новини.LIVE.

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JOSH EMMETT PUTS BRYCE MITCHELL TO SLEEP 😱😱😱 #UFC296 pic.twitter.com/bqdkSZSzw7 — UFC (@ufc) December 17, 2023

Быстрая концовка для Митчелла

38-летний Эмметт в первом раунде встречным ударом нокаутировал Брайса. Соперник упал и у него начались конвульсии. Справиться с этим помогла быстрая реакция врача и команды бойца.

Спустя время Митчелл уже улыбался и разговаривал, но ему помогали передвигаться.

Эмметт победой над Брайсом прервал свою серию из двух поражений подряд от Яира Родригеса и Илии Топурии. В обоих поединках Джош был очень жестко избит.

Митчелл в 2023-м году провел свой второй бой. В первом поединке он победил решением судей Дэна Иге.

Отметим, что Эмметт за свою профессиональную карьеру выиграл девятнадцать поединков и четыре проиграл.

Для Митчелла результат прошедшего поединка стал вторым поражением. Также у него шестнадцать выигранных боев.

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