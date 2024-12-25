ЛНЗ і Металіст 1925 змагаються за Назарія Русина з Сандерленда

Назарій Русин в обіймах партнерів по "Сандерленду". Фото: fotmob.com

Українські ЛНЗ та "Металіст 1925" планують підсилитися зимове трансферне вікно. Наразі команди розглядають нападника з англійського "Сандерленда".

Обидві команди хочуть бачити у своєму складі Назарія Русина, передає портал Sport.ua.

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За інформацією джерела, у 26-річному нападнику "Сандерленда" особисто зацікавлені головні тренери ЛНЗ та "Металіста 1925" Роман Григорчук та Патрік ван Леувен. Обидва спеціалісти тренували раніше Назарія в "Чорноморці" та "Зорі".

На боці "Металіста 1925" кращі фінансові можливості та ван Леувен, який вивів футболіста на топовий рівень, який дозволив потрапити в збірну України та в "Сандерленд". Перевага ЛНЗ в тому, що команда грає в УПЛ.

У "Сандерленді" готові продати гравця, або віддати в оренду.

Цього сезону Русин майже не має ігрової практики. Футболіст провів шість матчів в Чемпіоншипі, де не відзначався результативними діями.

Чинний контракт Русина з "чорними котами" діє до 30 червня 2027 року. За інформацією порталу "Трансфермаркт", Назарій коштує 2 млн євро.

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