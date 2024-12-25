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Два клуба из Украины хотят подписать игрока по чемпионата Англии

25 декабря 2024 14:02
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
ЛНЗ и Металлист 1925 года соревнуются за Назария Русина из Сандерленда
Назарий Русин в объятиях партнеров по Сандерленду. Фото: fotmob.com
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинские ЛНЗ и " Металлист 1925" планируют усилиться в зимнее трансферное окно. Пока команды рассматривают нападающего из английского "Сандерленда".

Обе команды хотят видеть в своем составе Назария Русина, передает портал Sport.ua.

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Назарий Русин. Фото: "Сандерленд"

Русин может вернуться в Украину

По информации источника, в 26-летнем нападающем "Сандерленде" лично заинтересованы главные тренеры ЛНЗ и "Металлиста 1925" Роман Григорчук и Патрик ван Леувен. Оба специалиста тренировали раньше Назария в "Черноморце" и "Заре".

На стороне "Металлиста 1925" лучшие финансовые возможности и ван Леувен, выведший футболиста на топовый уровень, позволивший попасть в сборную Украины и в "Сандерленд". Преимущество ЛНС в том, что команда играет в УПЛ.

В "Сандерленде" готовы продать игрока или отдать в аренду.

В этом сезоне у Русина почти нет игровой практики. Футболист провел шесть матчей в Чемпионшипе, где не отличался результативными действиями.

Действующий контракт Русина с черными котами действует до 30 июня 2027 года. По информации портала "Трансфермаркт", Назарий стоит 2 млн евро.

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футбол ФК Металлист 1925 украинские легионеры (футбол) ЛНЗ Назарий Русин Сандерленд

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