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Дванадцятий день Олімпіади-2024 — за які медалі змагатимуться спортсмени

7 серпня 2024 08:45
Чекарьова Марія - редактор
Олімпіада-2024 — розклад медальних змагань 7 серпня
Бій Олександр Хижняка з кубинцем Арленом Лопезом. Фото: Reuters
Чекарьова Марія - редактор

У середу, 7 серпня, відбудеться 12-й день Олімпійських ігор у Парижі. Змагання відбудуться у 20 видах спорту. Зокрема, українці братимуть участь у кваліфікаційних змаганнях з легкої атлетики, веслувального спринту, греко-римської боротьби, стрибків у воду.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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  • 08:30 — легка атлетика (ходьба, марафон, змішана естафета; Іван Банзерук, Людмила Оляновська);
  • 13:54 — спортивне скелелазіння (швидкість, жінки, за золото);
  • 15:43 — вітрильний спорт (багатокорпусник, мікст);
  • 16:00 — важка атлетика (61 кг, чоловіки);
  • 16:43 — вітрильний спорт (швертбот, мікст);
  • 18:30 — скейтбординг (парк, чоловіки, за золото);
  • 19:23 — велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за бронзу);
  • 19:33 — велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за золото);
  • 20:00 — легка атлетика (стрибки з жердиною, жінки);
  • 20:17 — велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за бронзу);
  • 20:28 — велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за золото);
  • 20:30 — синхронне плавання (групи, акробатична програма);
  • 20:30 — важка атлетика (49 кг, жінки);
  • 20:30 — боротьба (греко-римська, 77 кг, чоловіки, за бронзу);
  • 20:55 — боротьба (греко-римська, 77 кг, чоловіки, за золото);
  • 21:05 — боротьба (греко-римська, 97 кг, чоловіки, за бронзу);
  • 21:19 — тхеквондо (до 49 кг, жінки, за бронзу);
  • 21:25 — легка атлетика (метання диска, за золото);
  • 21:30 — боротьба (греко-римська, 97 кг, чоловіки, за золото);
  • 21:34 — тхеквондо (до 58 кг, чоловіки, за бронзу);
  • 21:50 — боротьба (вільна, 50 кг, жінки, за бронзу);
  • 22:15 — боротьба (вільна, 50 кг, жінки, за золото);
  • 22:19 — тхеквондо (до 49 кг, жінки, за золото);
  • 22:20 — легка атлетика (400 м, жінки, за золото);
  • 22:30 — бокс (півфінали, до 57 кг, жінки);
  • 22:37 — тхеквондо (до 58 кг, чоловіки, за золото);
  • 22:43 — легка атлетика (3000 м з перешкодами, жінки, за золото);
  • 23:02 — бокс (понад 92 кг, чоловіки, півфінал);
  • 23:34 — бокс (до 63,5 кг, чоловіки, за золото);
  • 23:51 — бокс (до 80 кг, чоловіки, за золото; Олександр Хижняк).

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спорт Олімпійські ігри Олександр Хижняк Жан Беленюк медалі Змагання Олімпіада-2024

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