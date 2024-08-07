Олімпіада-2024 — розклад медальних змагань 7 серпня

Бій Олександр Хижняка з кубинцем Арленом Лопезом. Фото: Reuters

У середу, 7 серпня, відбудеться 12-й день Олімпійських ігор у Парижі. Змагання відбудуться у 20 видах спорту. Зокрема, українці братимуть участь у кваліфікаційних змаганнях з легкої атлетики, веслувального спринту, греко-римської боротьби, стрибків у воду.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

Читайте також:

Які комплекти медалей розіграють сьогодні

08:30 — легка атлетика (ходьба, марафон, змішана естафета; Іван Банзерук, Людмила Оляновська);

13:54 — спортивне скелелазіння (швидкість, жінки, за золото);

15:43 — вітрильний спорт (багатокорпусник, мікст);

16:00 — важка атлетика (61 кг, чоловіки);

16:43 — вітрильний спорт (швертбот, мікст);

18:30 — скейтбординг (парк, чоловіки, за золото);

19:23 — велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за бронзу);

19:33 — велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за золото);

20:00 — легка атлетика (стрибки з жердиною, жінки);

20:17 — велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за бронзу);

20:28 — велоперегони (трекові, командні переслідування, жінки, за золото);

20:30 — синхронне плавання (групи, акробатична програма);

20:30 — важка атлетика (49 кг, жінки);

20:30 — боротьба (греко-римська, 77 кг, чоловіки, за бронзу);

20:55 — боротьба (греко-римська, 77 кг, чоловіки, за золото);

21:05 — боротьба (греко-римська, 97 кг, чоловіки, за бронзу);

21:19 — тхеквондо (до 49 кг, жінки, за бронзу);

21:25 — легка атлетика (метання диска, за золото);

21:30 — боротьба (греко-римська, 97 кг, чоловіки, за золото);

21:34 — тхеквондо (до 58 кг, чоловіки, за бронзу);

21:50 — боротьба (вільна, 50 кг, жінки, за бронзу);

22:15 — боротьба (вільна, 50 кг, жінки, за золото);

22:19 — тхеквондо (до 49 кг, жінки, за золото);

22:20 — легка атлетика (400 м, жінки, за золото);

22:30 — бокс (півфінали, до 57 кг, жінки);

22:37 — тхеквондо (до 58 кг, чоловіки, за золото);

22:43 — легка атлетика (3000 м з перешкодами, жінки, за золото);

23:02 — бокс (понад 92 кг, чоловіки, півфінал);

23:34 — бокс (до 63,5 кг, чоловіки, за золото);

23:51 — бокс (до 80 кг, чоловіки, за золото; Олександр Хижняк).

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Шовковський пояснив, чи є у його команди шанси обіграти "Рейнджерс" у матчі-відповіді.

Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію.

Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".

Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль.

Скандал на Олімпіаді — легенда спорту розповів, як і чим годують в олімпійському селищі.