Олимпиада-2024 — расписание медальных соревнований 7 августа

Бой Александра Хижняка с кубинцем Арленом Лопезом. Фото: Reuters

В среду, 7 августа, состоится 12-й день Олимпийских игр в Париже. Соревнования пройдут по 20 видам спорта. В частности, украинцы будут участвовать в квалификационных соревнованиях по легкой атлетике, гребному спринту, греко-римской борьбе, прыжкам в воду.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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08:30 — легкая атлетика (ходьба, марафон, смешанная эстафета; Иван Банзерук, Людмила Оляновская);

13:54 — спортивное скалолазание (скорость, женщины, за золото);

15:43 — парусный спорт (многокорпусник, микст);

16:00 — тяжелая атлетика (61 кг, мужчины);

16:43 — парусный спорт (швертбот, микст);

18:30 — скейтбординг (парк, мужчины, за золото);

19:23 — велогонки (трековые, командные преследования, женщины, за бронзу);

19:33 — велогонки (трековые, командные преследования, женщины, за золото);

20:00 — легкая атлетика (прыжки с шестом, женщины);

20:17 — велогонки (трековые, командные преследования, женщины, за бронзу);

20:28 — велогонки (трековые, командные преследования, женщины, за золото);

20:30 — синхронное плавание (группы, акробатическая программа);

20:30 — тяжелая атлетика (49 кг, женщины);

20:30 — борьба (греко-римская, 77 кг, мужчины, за бронзу);

20:55 — борьба (греко-римская, 77 кг, мужчины, за золото);

21:05 — борьба (греко-римская, 97 кг, мужчины, за бронзу);

21:19 — тхэквондо (до 49 кг, женщины, за бронзу);

21:25 — легкая атлетика (метание диска, за золото);

21:30 — борьба (греко-римская, 97 кг, мужчины, за золото);

21:34 — тхэквондо (до 58 кг, мужчины, за бронзу);

21:50 — борьба (свободная, 50 кг, женщины, за бронзу);

22:15 — борьба (свободная, 50 кг, женщины, за золото);

22:19 — тхэквондо (до 49 кг, женщины, за золото);

22:20 — легкая атлетика (400 м, женщины, за золото);

22:30 — бокс (полуфиналы, до 57 кг, женщины);

22:37 — тхэквондо (до 58 кг, мужчины, за золото);

22:43 — легкая атлетика (3000 м с препятствиями, женщины, за золото);

23:02 — бокс (более 92 кг, мужчины, полуфинал);

23:34 — бокс (до 63,5 кг, мужчины, за золото);

23:51 — бокс (до 80 кг, мужчины, за золото; Александр Хижняк).

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