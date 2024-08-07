Олимпиада-2024 — расписание медальных соревнований 7 августа

Двенадцатый день Олимпиады-2024 — за какие медали сразятся спортсмены
В среду, 7 августа, состоится 12-й день Олимпийских игр в Париже. Соревнования пройдут по 20 видам спорта. В частности, украинцы будут участвовать в квалификационных соревнованиях по легкой атлетике, гребному спринту, греко-римской борьбе, прыжкам в воду.
Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.
Какие комплекты медалей разыграют сегодня
- 08:30 — легкая атлетика (ходьба, марафон, смешанная эстафета; Иван Банзерук, Людмила Оляновская);
- 13:54 — спортивное скалолазание (скорость, женщины, за золото);
- 15:43 — парусный спорт (многокорпусник, микст);
- 16:00 — тяжелая атлетика (61 кг, мужчины);
- 16:43 — парусный спорт (швертбот, микст);
- 18:30 — скейтбординг (парк, мужчины, за золото);
- 19:23 — велогонки (трековые, командные преследования, женщины, за бронзу);
- 19:33 — велогонки (трековые, командные преследования, женщины, за золото);
- 20:00 — легкая атлетика (прыжки с шестом, женщины);
- 20:17 — велогонки (трековые, командные преследования, женщины, за бронзу);
- 20:28 — велогонки (трековые, командные преследования, женщины, за золото);
- 20:30 — синхронное плавание (группы, акробатическая программа);
- 20:30 — тяжелая атлетика (49 кг, женщины);
- 20:30 — борьба (греко-римская, 77 кг, мужчины, за бронзу);
- 20:55 — борьба (греко-римская, 77 кг, мужчины, за золото);
- 21:05 — борьба (греко-римская, 97 кг, мужчины, за бронзу);
- 21:19 — тхэквондо (до 49 кг, женщины, за бронзу);
- 21:25 — легкая атлетика (метание диска, за золото);
- 21:30 — борьба (греко-римская, 97 кг, мужчины, за золото);
- 21:34 — тхэквондо (до 58 кг, мужчины, за бронзу);
- 21:50 — борьба (свободная, 50 кг, женщины, за бронзу);
- 22:15 — борьба (свободная, 50 кг, женщины, за золото);
- 22:19 — тхэквондо (до 49 кг, женщины, за золото);
- 22:20 — легкая атлетика (400 м, женщины, за золото);
- 22:30 — бокс (полуфиналы, до 57 кг, женщины);
- 22:37 — тхэквондо (до 58 кг, мужчины, за золото);
- 22:43 — легкая атлетика (3000 м с препятствиями, женщины, за золото);
- 23:02 — бокс (более 92 кг, мужчины, полуфинал);
- 23:34 — бокс (до 63,5 кг, мужчины, за золото);
- 23:51 — бокс (до 80 кг, мужчины, за золото; Александр Хижняк).
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