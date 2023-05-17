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Дзанетті назвав зручного для "Інтера" суперника у фіналі ЛЧ

17 травня 2023 09:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дзанетті назвав зручного для "Інтера" суперника у фіналі ЛЧ
Футболісти "Інтеру" святкують перемогу. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легендарний аргентинець Хав'єр Дзанетті прокоментував вихід "Інтера" у фінал Ліги чемпіонів. Віцепрезидент клубу згадав, як перемагав у цьому турнірі під керівництвом Жозе Моурінью.

Дзанетті впевнений, що команда Індзагі зможе здобути трофей, повідомляє Tutto Mercato.

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"Інтер" двічі обіграв "Мілан" у півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023. Гол Лаутаро Мартінес забезпечив "нерадзуррі" перемогу на "Джузеппе Меацца". Капітан "Інтера" став другим після Дієго Міліто аргентинцем, якому вдавалося забивати за міланську команду на цій стадії єврокубкового турніру.

Лаутаро Мартінес
Лаутаро Мартінес спілкується із уболівальниками. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Успішний сезон для "Інтера"

Хав'єр Дзанетті перемагав із "Інтером" у Лізі чемпіонів сезону 2009/2010. Він упевнений, що команда Сімоне Індзагі зможе повторити досягнення.

"Я абсолютно щасливий. Разом із тисячами вболівальників побачив, як "Інтер" вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Як і 13 років тому, цій команді під силу виграти вирішальний поєдинок. Ми пройшли довгий шлях, подолали багато складнощів, а тепер можемо увійти в історію", — розповів Хав'єр Дзанетті.

Суперник у фіналі

Аргентинець поділився думкою про те, з ким "Інтеру" зручніше грати у фіналі Ліги чемпіонів. Він побоюється "королівський клуб", який зберігає високі шанси стати суперником "нерадзуррі".

"Ні, я не хотів би, щоб "Інтер" грав із "Реалом". Цей турнір ніби створений для мадридського клубу. У них колосальний досвід, тож буде дуже складно", — додав Хав'єр Дзанетті.

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Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру.

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