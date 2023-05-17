Дзанетті назвав зручного для "Інтера" суперника у фіналі ЛЧ

Футболісти "Інтеру" святкують перемогу. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Легендарний аргентинець Хав'єр Дзанетті прокоментував вихід "Інтера" у фінал Ліги чемпіонів. Віцепрезидент клубу згадав, як перемагав у цьому турнірі під керівництвом Жозе Моурінью.

Дзанетті впевнений, що команда Індзагі зможе здобути трофей, повідомляє Tutto Mercato.

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Лаутаро Мартінес спілкується із уболівальниками. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Успішний сезон для "Інтера"

Хав'єр Дзанетті перемагав із "Інтером" у Лізі чемпіонів сезону 2009/2010. Він упевнений, що команда Сімоне Індзагі зможе повторити досягнення.

"Я абсолютно щасливий. Разом із тисячами вболівальників побачив, як "Інтер" вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Як і 13 років тому, цій команді під силу виграти вирішальний поєдинок. Ми пройшли довгий шлях, подолали багато складнощів, а тепер можемо увійти в історію", — розповів Хав'єр Дзанетті.

Суперник у фіналі

Аргентинець поділився думкою про те, з ким "Інтеру" зручніше грати у фіналі Ліги чемпіонів. Він побоюється "королівський клуб", який зберігає високі шанси стати суперником "нерадзуррі".

"Ні, я не хотів би, щоб "Інтер" грав із "Реалом". Цей турнір ніби створений для мадридського клубу. У них колосальний досвід, тож буде дуже складно", — додав Хав'єр Дзанетті.

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