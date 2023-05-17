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Дзанетти назвал удобного для "Интера" соперника в финале ЛЧ

17 мая 2023 09:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дзанетти назвал удобного для "Интера" соперника в финале ЛЧ
Футболисты "Интера" празднуют победу. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легендарный аргентинец Хавьер Дзанетти прокомментировал выход "Интера" в финал Лиги чемпионов. Вице-президент клуба вспомнил, как побеждал в этом турнире под руководством Жозе Моуринью. 

Дзанетти уверен, что команда Индзаги сможет завоевать трофей, сообщает Tutto Mercato

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Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес общается с болельщиками. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Успешный сезон для "Интера"

Хавьер Дзанетти побеждал с "Интером" в Лиге чемпионов сезона 2009/2010. Он уверен, что команда Симоне Индзаги сможет повторить то достижение. 

"Я абсолютно счастлив. Вместе с тысячами болельщиков увидел, как "Интер" вышел в финал Лиги чемпионов. Как и 13 лет назад, этой команде по силам выиграть решающий поединок. Мы проделали длинный путь, преодолели много сложностей, а теперь можем войти в историю", — рассказал Хавьер Дзанетти. 

Соперник по финалу

Аргентинец поделился мнением о том, с кем "Интеру" будет удобнее сыграть в финале Лиги чемпионов. Он опасается "королевский клуб", который сохраняет высокие шансы стать соперником "нерадзурри". 

"Нет, я не хотел бы, чтобы "Интер" играл с "Реалом". Этот турнир будто создан для мадридского клуба. У них колоссальный опыт, так что будет очень сложно", — добавил Хавьер Дзанетти. 

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