Джейк Пол переміг Перрі нокаутом і викликав Майка Тайсона на бій

Майк Перрі - Джейк Пол. Фото: скріншот

Популярний американський влогер Джейк Пол не зміг провести бій із Майком Тайсоном через проблеми зі здоров'ям у ветерана. При цьому бій перенесли, а 21 липня у Тампі він бився із зіркою боїв на голих кулаках Майком Перрі.

Бій пройшов у рамках першої важкої ваги, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов бій Пол — Перрі

Джейк із першого раунду почав працювати другим номером і на контратаках розбивав опонента. Перрі хотів перетворити бій на бійку, але йому цього не вдалося зробити.

Майк двічі падав у перших двох раундах. Потім Перрі витримував велику кількість ударів і дивом стояв на ногах.

У шостому раунді Джейк знову впав і рефері знову зупинив бій.

Підсумок поєдинку: Пол переміг технічним нокаутом у шостому раунді.

Після бою співвласник ліги кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championship Конор Макгрегор звільнив Перрі, який був чемпіоном у його промоції. Ірландцю не сподобалося, що Майк перед боєм ніяк не подякував і не згадував організації, яка дозволила йому виступити проти Пола.

Джейк після бою закликав Майка Тайсона підписати контракт на бій у листопаді.

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