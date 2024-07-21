Джейк Пол переміг Перрі нокаутом і викликав Майка Тайсона на бій

Джейк Пол нокаутував зірку кулачних боїв Майка Перрі — відео
Популярний американський влогер Джейк Пол не зміг провести бій із Майком Тайсоном через проблеми зі здоров'ям у ветерана. При цьому бій перенесли, а 21 липня у Тампі він бився із зіркою боїв на голих кулаках Майком Перрі.
Бій пройшов у рамках першої важкої ваги, повідомив портал Новини.LIVE.
JAKE PAUL STOPS MIKE PERRY IN THE 6TH!! #Boxing #PaulPerry pic.twitter.com/yoUu6AWkUz- Championship Rounds (@ChampRDS) July 21, 2024
Як пройшов бій Пол — Перрі
Джейк із першого раунду почав працювати другим номером і на контратаках розбивав опонента. Перрі хотів перетворити бій на бійку, але йому цього не вдалося зробити.
Майк двічі падав у перших двох раундах. Потім Перрі витримував велику кількість ударів і дивом стояв на ногах.
У шостому раунді Джейк знову впав і рефері знову зупинив бій.
Підсумок поєдинку: Пол переміг технічним нокаутом у шостому раунді.
Після бою співвласник ліги кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championship Конор Макгрегор звільнив Перрі, який був чемпіоном у його промоції. Ірландцю не сподобалося, що Майк перед боєм ніяк не подякував і не згадував організації, яка дозволила йому виступити проти Пола.
Джейк після бою закликав Майка Тайсона підписати контракт на бій у листопаді.
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