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Джейк Пол нокаутував зірку кулачних боїв Майка Перрі — відео

21 липня 2024 11:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Джейк Пол переміг Перрі нокаутом і викликав Майка Тайсона на бій
Майк Перрі - Джейк Пол. Фото: скріншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Популярний американський влогер Джейк Пол не зміг провести бій із Майком Тайсоном через проблеми зі здоров'ям у ветерана. При цьому бій перенесли, а 21 липня у Тампі він бився із зіркою боїв на голих кулаках Майком Перрі.

Бій пройшов у рамках першої важкої ваги, повідомив портал Новини.LIVE.

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Джейк із першого раунду почав працювати другим номером і на контратаках розбивав опонента. Перрі хотів перетворити бій на бійку, але йому цього не вдалося зробити.

Майк двічі падав у перших двох раундах. Потім Перрі витримував велику кількість ударів і дивом стояв на ногах.

У шостому раунді Джейк знову впав і рефері знову зупинив бій.

Підсумок поєдинку: Пол переміг технічним нокаутом у шостому раунді.

Після бою співвласник ліги кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championship Конор Макгрегор звільнив Перрі, який був чемпіоном у його промоції. Ірландцю не сподобалося, що Майк перед боєм ніяк не подякував і не згадував організації, яка дозволила йому виступити проти Пола.

Джейк після бою закликав Майка Тайсона підписати контракт на бій у листопаді.

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