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Джейк Пол нокаутировал звезду кулачных боев Майка Перри — видео

21 июля 2024 11:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Джейк Пол победил Перри нокаутом и вызвал Майка Тайсона на бой
Майк Перри — Джейк Пол. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Популярный американский влогер Джейк Пол не смог провести бой с Майком Тайсоном из-за проблем со здоровьем у ветерана. При этом бой перенесли, а 21 июля в Тампе он сразился со звездой боев на голых кулаках Майком Перри.

Бой прошел в рамках первого тяжелого веса, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джейк с первого раунда начал работать вторым номером и на контратаках разбивал наступающего оппонента. Перри хотел превратить бой в драку, но ему этого не удалось сделать.

Майк дважды падал в первых двух раундах. Затем Перри выдерживал большое количество ударов и чудом стоял на ногах.

В шестом раунде Джейк снова свалился и рефери на этот раз снова остановил бой.

Итог поединка: Пол победил техническим нокаутом в шестом раунде.

После боя совладелец лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship Конор Макгрегор уволил Перри, который являлся чемпионом в его промоушене. Ирландцу не понравилось, что Майк перед боем никак не поблагодарил и не вспоминал организацию, которая позволила ему выступить против Пола.

Джейк же после боя призвал Майка Тайсона подписать контракт на бой в ноябре.

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