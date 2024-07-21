Джейк Пол победил Перри нокаутом и вызвал Майка Тайсона на бой

Майк Перри — Джейк Пол. Фото: скриншот

Популярный американский влогер Джейк Пол не смог провести бой с Майком Тайсоном из-за проблем со здоровьем у ветерана. При этом бой перенесли, а 21 июля в Тампе он сразился со звездой боев на голых кулаках Майком Перри.

Бой прошел в рамках первого тяжелого веса, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как прошел бой Пол — Перри

Джейк с первого раунда начал работать вторым номером и на контратаках разбивал наступающего оппонента. Перри хотел превратить бой в драку, но ему этого не удалось сделать.

Майк дважды падал в первых двух раундах. Затем Перри выдерживал большое количество ударов и чудом стоял на ногах.

В шестом раунде Джейк снова свалился и рефери на этот раз снова остановил бой.

Итог поединка: Пол победил техническим нокаутом в шестом раунде.

После боя совладелец лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship Конор Макгрегор уволил Перри, который являлся чемпионом в его промоушене. Ирландцу не понравилось, что Майк перед боем никак не поблагодарил и не вспоминал организацию, которая позволила ему выступить против Пола.

Джейк же после боя призвал Майка Тайсона подписать контракт на бой в ноябре.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.