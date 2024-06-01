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Поединок Майк Тайсон vs Джейк Пол перенесен — у ветерана проблемы

1 июня 2024 11:27
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Агабекян Карен
редактор
Поединок Майк Тайсон vs Джейк Пол перенесен — у ветерана проблемы
Джейк Пол — Майк Тайсон. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный 58-летний экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон и боксирующий 27-летний блогер Джейк Пол не выйдут на ринг в запланированные даты. Изначально планировалось провести поединок 20 июля на 80-тысячной арене в Арлингтоне, штат Техас, США.

Бой перенесут из-за проблем со здоровьем у Майкла Тайсона, сообщил организатор поединка Valuable Promotions.

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Проблемы с проведением поединка начались во время авиарейса Майами—Лос-Анджелес, где у Тайсона обострилась язва и ему стало плохо.

Несмотря на то, что с Майком сейчас все впорядке, врачи в ближайшие недели разрешили ему проводить только легкие тренировки. После отведенного времени Тайсону можно будет снова готовиться к бою.

О новой дате поединка пока ничего неизвестно, но объявят ее до 7 июня.

После появления информации об переносе боя Джейка Пола на бой вызвал его младший брат Логан Пол. Джейк согласился и предложил условие, чтобы проигравший сменил фамилию.

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бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
Бой Майк Тайсон — Джейк Пол
профессиональный бокс

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