Поединок Майк Тайсон vs Джейк Пол перенесен — у ветерана проблемы

Джейк Пол — Майк Тайсон. Фото: скриншот

Легендарный 58-летний экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон и боксирующий 27-летний блогер Джейк Пол не выйдут на ринг в запланированные даты. Изначально планировалось провести поединок 20 июля на 80-тысячной арене в Арлингтоне, штат Техас, США.

Бой перенесут из-за проблем со здоровьем у Майкла Тайсона, сообщил организатор поединка Valuable Promotions.

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Paul vs Tyson update. pic.twitter.com/7jPUN5KeSq — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) May 31, 2024

Что известно о переносе боя Тайсон — Пол

Проблемы с проведением поединка начались во время авиарейса Майами—Лос-Анджелес, где у Тайсона обострилась язва и ему стало плохо.

Несмотря на то, что с Майком сейчас все впорядке, врачи в ближайшие недели разрешили ему проводить только легкие тренировки. После отведенного времени Тайсону можно будет снова готовиться к бою.

О новой дате поединка пока ничего неизвестно, но объявят ее до 7 июня.

После появления информации об переносе боя Джейка Пола на бой вызвал его младший брат Логан Пол. Джейк согласился и предложил условие, чтобы проигравший сменил фамилию.

Mom doesn’t want me to KO you but fuck it



Loser has to change their last name #PaulVsPaul https://t.co/VtD8NXbOgR — Jake Paul (@jakepaul) June 1, 2024

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