Поєдинок Майк Тайсон vs Джейк Пол перенесено — у ветерана проблеми

Джейк Пол — Майк Тайсон. Фото: скриншот

Легендарний 58-річний ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон і 27-річний блогер-боксер Джейк Пол не вийдуть на ринг у заплановані дати. Спочатку планувалося провести двобій 20 липня на 80-тисячній арені в Арлінгтоні, штат Техас, США.

Бій перенесуть через проблеми зі здоров'ям у Майкла Тайсона, повідомив організатор поєдинку Valuable Promotions.

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Paul vs Tyson update. pic.twitter.com/7jPUN5KeSq — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) May 31, 2024

Що відомо про перенесення бою Тайсон — Пол

Проблеми з проведенням поєдинку почалися під час авіарейсу Майамі-Лос-Анджелес, де у Тайсона загострилася виразка і йому стало погано.

Всупереч тому, що з Майком зараз все гаразд, лікарі найближчими тижнями дозволили йому проводити лише легкі тренування. Після відведеного часу Тайсон можна буде знову готуватися до бою.

Про нову дату поєдинку поки що нічого невідомо, але оголосять її до 7 червня.

Після появи інформації про перенесення бою, Джейка Пола на бій викликав його молодший брат Логан Пол. Джейк погодився і запропонував умову, щоб той, хто програв, змінив прізвище.

Mam's doesn't want me to KO you but fuck it



Loser має змінити їх останній назви #PaulVsPaul https://t.co/VtD8NXbOgR - Jake Paul (@jakepaul) June 1, 2024

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