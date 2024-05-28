Майку Тайсону знадобилася допомога лікарів під час перельоту

Ветеран боксу Майк Тайсон. Фото: AP

Легенда боксу Майк Тайсон у віці 58 років планує повернутись на ринг. Суперником американця стане Джейк Пол.

Під час одного з авіаперельотів "Залізному Майку" стало погано, повідомив портал Sky Sports.

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Майк Тайсон та Джейк Пол. Фото: AP

Проблеми Майка Тайсона

За інформацією пресслужби Тайсона, під час авіарейсу Маямі — Лос-Анджелес Тайсону стало погано.

Представник боксера розповів, що 26 травня за півгодини до приземлення у нього загострилася виразка. Симптоми виявилися у вигляді нудоти та запаморочення.

Для Тайсона викликали невідкладну допомогу на борту літака після приземлення та лікарі допомогли йому нормалізувати стан.

Наразі боксер продовжує відновлюватися після наслідків.

"Тайсон вдячний медичному персоналу, який прийшов йому допомогти", — йдеться у повідомленні пресслужби Тайсона.

Тайсон 20 липня має битися з 27-річним блогером Джейком Полом на 80-тисячному стадіоні "Даллас Ковбойз".

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