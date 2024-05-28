Майку Тайсону потребовалась помощь врачей во время перелета

Ветеран бокса Майк Тайсон. Фото: AP

Легенда бокса Майк Тайсон в возрасте 58 лет планирует вернуться на ринг. Соперником американца станет Джейк Пол.

Во время одного из авиаперелетов "Железному Майку" стало плохо, сообщил портал Sky Sports.

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Майк Тайсон и Джейк Пол. Фото: AP

Проблемы Майка Тайсона

По информации пресс-службы Тайсона, во время авиарейса Майами — Лос-Анджелес Тайсону стало плохо.

Представитель боксера рассказал, что 26 мая за полчаса до приземления у него обострилась язва. Симптомы проявились в виде тошноты и головокружения.

Для Тайсона вызвали неотложную помощь на борту самолета после приземления и врачи помогли ему нормализировать состояние.

Сейчас боксер продолжает восстанавливаться после последствий.

"Тайсон благодарен медицинскому персоналу, который пришел ему помочь", — говорится в сообщении пресс-службы представителей Тайсона.

Тайсон 20 июля должен сразиться с 27-летним блогером Джейком Полом на 80-тысячном стадионе "Даллас Ковбойз".

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