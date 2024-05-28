Майку Тайсону потребовалась помощь врачей во время перелета
Легенда бокса Майк Тайсон в возрасте 58 лет планирует вернуться на ринг. Соперником американца станет Джейк Пол.
Во время одного из авиаперелетов "Железному Майку" стало плохо, сообщил портал Sky Sports.
Проблемы Майка Тайсона
По информации пресс-службы Тайсона, во время авиарейса Майами — Лос-Анджелес Тайсону стало плохо.
Представитель боксера рассказал, что 26 мая за полчаса до приземления у него обострилась язва. Симптомы проявились в виде тошноты и головокружения.
Для Тайсона вызвали неотложную помощь на борту самолета после приземления и врачи помогли ему нормализировать состояние.
Сейчас боксер продолжает восстанавливаться после последствий.
"Тайсон благодарен медицинскому персоналу, который пришел ему помочь", — говорится в сообщении пресс-службы представителей Тайсона.
Тайсон 20 июля должен сразиться с 27-летним блогером Джейком Полом на 80-тысячном стадионе "Даллас Ковбойз".
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