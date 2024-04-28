Майк Тайсон шокировал очередным безумным видео — его тренер умоляет о помощи
Легенда мирового бокса Майк Тайсон продолжает удивлять поклонников своей невероятной формой несмотря на почтенный возраст. На тренировках он двигается быстрее и иногда кажется, что его тренера нужно спасать.
Очередное видео по тренировке "Железного Майка" — в материале Новини.LIVE.
Легендарный боксер на своей странице в соцсети X опубликовал фрагмент тренировки, где активно отрабатывает удары на лапах.
"Возвращаюсь к работе", - подписал пост боксер.
Поклонники просят спасти тренера
Поклонники шокированы великолепной формой, в которой находится 57-летняя легенда.
"Эти удары звучат как смерть"
"Если Тайсон не победит Пола, это будет означать, что результат подтасован"
"Майк Тайсон в свой возраст выглядит лучше, чем 95% мужчин в 30", — в комментариях Тайсона засыпают комплиментами.
Back at work #PaulTyson pic.twitter.com/sedf5FqrqfОпубликовано в Mike Tyson (@MikeTyson) 23 апреля 2024
Многие советуют блоггеру Джейку Полу все же отказаться от боя с "Железным Майком". Некоторые в шутку бьют тревогу через коуча.
"Сейчас не о Джейке Поле. Кто-то должен спасти тренера Тайсона", — пишут фоловеры.
Напомним, поединок Тайсон — Пол должен пройти 20 июля на стадионе AT&T в американском Арлингтоне. Событие будут транслировать на Netflix.
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