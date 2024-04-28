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Майк Тайсон шокировал очередным безумным видео — его тренер умоляет о помощи

28 апреля 2024 09:09
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Майк Тайсон шокировал очередным безумным видео — его тренер умоляет о помощи
Майк Тайсон. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Легенда мирового бокса Майк Тайсон продолжает удивлять поклонников своей невероятной формой несмотря на почтенный возраст. На тренировках он двигается быстрее и иногда кажется, что его тренера нужно спасать.

Очередное видео по тренировке "Железного Майка" — в материале Новини.LIVE.

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Легендарный боксер на своей странице в соцсети X опубликовал фрагмент тренировки, где активно отрабатывает удары на лапах.

"Возвращаюсь к работе", - подписал пост боксер.

Поклонники просят спасти тренера

Поклонники шокированы великолепной формой, в которой находится 57-летняя легенда.

"Эти удары звучат как смерть"

"Если Тайсон не победит Пола, это будет означать, что результат подтасован"

"Майк Тайсон в свой возраст выглядит лучше, чем 95% мужчин в 30", — в комментариях Тайсона засыпают комплиментами.

Многие советуют блоггеру Джейку Полу все же отказаться от боя с "Железным Майком". Некоторые в шутку бьют тревогу через коуча.

"Сейчас не о Джейке Поле. Кто-то должен спасти тренера Тайсона", — пишут фоловеры.

Напомним, поединок Тайсон — Пол должен пройти 20 июля на стадионе AT&T в американском Арлингтоне. Событие будут транслировать на Netflix.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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бокс
Майк Тайсон
Джейк Пол
Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

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