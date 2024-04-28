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Майк Тайсон шокував черговим шаленим відео — його тренер благає про допомогу

28 квітня 2024 09:09
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Майк Тайсон шокував черговим шаленим відео — його тренер благає про допомогу
Майк Тайсон. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Легенда світового боксу Майк Тайсон продовжує дивувати прихильників своєю неймовірною формою не дивлячись на поважний вік. На тренуваннях він рухається все швидше та іноді здається, що його тренера треба рятувати.

Чергове відео з тренування “Залізного Майка” — у матеріалі Новини.LIVE.

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Легендарний боксер на своїй сторінці в соцмережі X опублікував фрагмент тренування, де активно відпрацьовує удари на лапах. 

"Повертаюся до роботи", — підписав пост боксер.

Шанувальники просять врятувати тренера

Шанувальники шоковані чудовою формою, в якій перебуває 57-річна легенда. 

"Ці удари звучать як смерть"

"Якщо Тайсон не переможе Пола, це означатиме, що результат підтасований" 

"Майк Тайсон у свій вік виглядає краще, ніж 95% чоловіків у 30", — у коментарях Тайсона засипають компліментами.

Багато хто радить блогеру Джейку Полу все ж таки відмовитися від бою з "Залізним Майком". Деякі жартома б'ють на сполох через коуча. 

"Зараз не про Джейка Пола. Хтось повинен врятувати тренера Тайсона", — пишуть фоловери.

Нагадаємо, поєдинок Тайсон – Пол має відбутися 20 липня на стадіоні AT&T в американському Арлінгтоні. Подія транслюватимуть на Netflix.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

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Мудриком зацікавилися відомі клуби — "Челсі" може продати гравця.

бокс
Майк Тайсон
Джейк Пол
Бій Майк Тайсон — Джейк Пол

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