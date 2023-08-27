Джейк Пол особисто привітав Усика після оголошення результатів бою з Дюбуа

Джейк Пол та Олександр Усик. Фото: соцмережі

У польському Вроцлаві пройшов поєдинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. На бою був присутній влогер Джейк Пол.

Після поєдинку Пол піднявся у ринг та привітав українця з перемогою, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що поєдинок завершився скандалом через епізод у п'ятому раунді. Дюбуа завдав удару вниз живота, а Усик упав і корчився від болю. Суддя вважав це ударом нижче пояса, а команда британця назвала удар легальним.

Jake Paul congratulating Oleksandr Usyk в кінець після його nockout виявився над Daniel Dubois…



@JakePaul ] pic.twitter.com/Ug1fOrH3JU - Michael Benson (@ Michael Bensonn) August 26, 2023

Потім у восьмому раунді Усик оформив нокдаун, а в дев'ятому Дюбуа знову впав і рефері зупинив поєдинок — перемога Олександра технічним нокаутом.

Джейк Пол відвідав Польщу заради Усика

Пол з'явився у Польщі перед зважуванням боксерського шоу Усик — Дюбуа. Джейк познайомився з Олександром і записав із ним спільне відео.

На поєдинку у Вроцлаві Пол сидів у першому ряду біля менеджера Усика Егіса Клімаса. Після завершення поєдинку Джейк піднявся у ринг та особисто привітав українця.

Усик після поєдинку заявив, що удар Дюбуа був нелегальним, через який у нього болів пах й був спазм, який віддавав у спину. Якщо Даніель хоче реванш, Олександр готовий до бою за вуличними правилами.

Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усиком.

Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.

Усик падав, двічі звалював з ніг Дюбуа та оформив перемогу нокаутом.

Усик яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.