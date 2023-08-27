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Джейк Пол лично поздравил Усика после оглашения результатов боя с Дюбуа

27 августа 2023 13:16
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Агабекян Карен
редактор
Джейк Пол лично поздравил Усика после оглашения результатов боя с Дюбуа
Джейк Пол и Александр Усик. Фото: соцсети
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В польском Вроцлаве прошел поединок чемпиона мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. На бое присутствовал влогер Джейк Пол.

После поединка Пол поднялся в ринг и поздравил украинца с победой, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что поединок завершился скандалом из-за эпизода в пятом раунде. Дюбуа нанес удар в низ живота, а Усик упал и корчился от боли. Судья посчитал это ударом ниже пояса, а команда британца считает удар легальным.

 

 

Затем в восьмом раунде Усик оформил нокдаун, а в девятом Дюбуа снова упал и рефери остановил поединок — победа Александра техническим нокаутом.

Джейк Пол посетил Польшу ради Усика

Пол появился в Польше перед взвешиванием боксерского шоу Усик — Дюбуа. Джейк познакомился с Александром и записал с ним совместное видео.

На поединке во Вроцлаве Пол сидел в первом ряду возле менеджера Усика Эгиса Климаса. После завершения поединка Джейк поднялся в ринг и лично поздравил украинца.

Усик после поединка заявил, что удар Дюбуа был нелегальным, после чего у него болел пах и спазм отдавал в спину. Если Даниэль хочет реванш, то Александр готов к бою по уличным правилам.

Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.

Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.

Усик падал, дважды сваливал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.

Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.

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