Джейк Пол лично поздравил Усика после оглашения результатов боя с Дюбуа
В польском Вроцлаве прошел поединок чемпиона мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. На бое присутствовал влогер Джейк Пол.
После поединка Пол поднялся в ринг и поздравил украинца с победой, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что поединок завершился скандалом из-за эпизода в пятом раунде. Дюбуа нанес удар в низ живота, а Усик упал и корчился от боли. Судья посчитал это ударом ниже пояса, а команда британца считает удар легальным.
Jake Paul congratulating Oleksandr Usyk in the ring after his knockout win over Daniel Dubois…— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 26, 2023
@JakePaul] pic.twitter.com/Ug1fOrH3JU
Затем в восьмом раунде Усик оформил нокдаун, а в девятом Дюбуа снова упал и рефери остановил поединок — победа Александра техническим нокаутом.
Джейк Пол посетил Польшу ради Усика
Пол появился в Польше перед взвешиванием боксерского шоу Усик — Дюбуа. Джейк познакомился с Александром и записал с ним совместное видео.
На поединке во Вроцлаве Пол сидел в первом ряду возле менеджера Усика Эгиса Климаса. После завершения поединка Джейк поднялся в ринг и лично поздравил украинца.
Усик после поединка заявил, что удар Дюбуа был нелегальным, после чего у него болел пах и спазм отдавал в спину. Если Даниэль хочет реванш, то Александр готов к бою по уличным правилам.
Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.
Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.
Усик падал, дважды сваливал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.
Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.