Джейк Пол лично поздравил Усика после оглашения результатов боя с Дюбуа

Джейк Пол и Александр Усик. Фото: соцсети

В польском Вроцлаве прошел поединок чемпиона мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. На бое присутствовал влогер Джейк Пол.

После поединка Пол поднялся в ринг и поздравил украинца с победой, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что поединок завершился скандалом из-за эпизода в пятом раунде. Дюбуа нанес удар в низ живота, а Усик упал и корчился от боли. Судья посчитал это ударом ниже пояса, а команда британца считает удар легальным.

Jake Paul congratulating Oleksandr Usyk in the ring after his knockout win over Daniel Dubois…



@JakePaul] pic.twitter.com/Ug1fOrH3JU