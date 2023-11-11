Дженоа вирвала перемогу у Верони, а у Маліновського поганий матч
У рамках 12-го туру чемпіонату Італії "Дженоа" на своєму полі приймала "Верону". Український півзахисник господарів Руслан Маліновський розпочав матч на лаві запасних.
"Дженоа" перемогла з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.
Маліновському все менше довіряють
З перших хвилин матчу "Дженоа" активніше діяло в атаці. Попри на майже рівний відсоток володіння м'ячем, господарі набагато частіше доводили атаки до ударів по воротах — 16 проти 7 і 6 проти 1 у ворота.
На 44-й хвилині Дрегушин зміг використати свій момент та забив єдиний м'яч у матчі.
Маліновський з'явився на полі лише на 86-й хвилині та за відведений час 8 разів торкнувся м'яча, віддав шість із шести точних пасів, зробив ключову передачу та двічі втратив м'яч.
Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив гру Маліновського у 6,1 бала.
Цього сезону орендований у "Марселя" українець зіграв у 10 матчах, у яких віддав дві гольові передачі.
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