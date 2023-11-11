Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Дженоа вырвала победу у Вероны, а у Малиновского плохой матч arrow

Дженоа вырвала победу у Вероны, а у Малиновского плохой матч

11 ноября 2023 06:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Дженоа вырвала победу у Вероны, а у Малиновского плохой матч
Забитый на 44-й минуте мяч. Фото: "Дженоа"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 12-го тура чемпионата Италии "Дженоа" на своем поле принимала "Верону". Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных.

"Дженоа" победила со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Малиновскому все меньше доверяют

С первых минут матча "Дженоа" активнее проявла себя в атаке. Несмотря на почти равный процент владения мячом, хозяева гораздо чаще доводили атаки до ударов по воротам — 16 против 7, и 6 против 1 в створ ворот.

На 44-й минуте Дрегушин смог использовать свой момент и забил единственный мяч в матче.

Малиновский появился на поле лишь на 86-й минуте и за отведенное время 8 раз коснулся мяча, отдал шесть из шести точных пасов, сделал ключевую передачу и дважды потерял мяч.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру Малиновского в 6,1 балла.

В этом сезоне арендуемый у "Марселя" украинец сыграл в 10 матчах, в которых отдал две голевые передачи.

Напомним, Попов перейдет из "Динамо" в один из итальянских клубов.

"Жирона" продаст Цыганкова и вернет Ромеу.

Бывшая подруга Неймара скончалась после косметической операции. 

Роналду собрался вернуться в Европу в следующем году. 

Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме