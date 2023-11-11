Дженоа вырвала победу у Вероны, а у Малиновского плохой матч

Забитый на 44-й минуте мяч. Фото: "Дженоа"

В рамках 12-го тура чемпионата Италии "Дженоа" на своем поле принимала "Верону". Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных.

"Дженоа" победила со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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С первых минут матча "Дженоа" активнее проявла себя в атаке. Несмотря на почти равный процент владения мячом, хозяева гораздо чаще доводили атаки до ударов по воротам — 16 против 7, и 6 против 1 в створ ворот.

На 44-й минуте Дрегушин смог использовать свой момент и забил единственный мяч в матче.

Малиновский появился на поле лишь на 86-й минуте и за отведенное время 8 раз коснулся мяча, отдал шесть из шести точных пасов, сделал ключевую передачу и дважды потерял мяч.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру Малиновского в 6,1 балла.

В этом сезоне арендуемый у "Марселя" украинец сыграл в 10 матчах, в которых отдал две голевые передачи.

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